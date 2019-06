Kickers kommen zum Jubiläum

Der FC Grünsfeld feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Anlässlich dieses Jubiläumsfestes machen die Verantwortlichen den Fußballfans in der Region ein außergewöhnliches Präsent und warten mit einem ganz besonderen sportlichen Leckerbissen auf. Am Samstag, 13. Juli, um 15 Uhr empfängt Drittligist FC Würzburger Kickers den hessischen Traditionsverein und ehemaligen Zweitligisten FSV Frankfurt zum Topspiel auf dem Sportgelände. Der FC Grünsfeld freut sich, bei hoffentlich idealen äußeren Bedingungen, viele Sportfreunde begrüßen zu dürfen. Karten für dieses Spiel gibt es ausschließlich am 13. Juli an der Tageskasse.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.06.2019