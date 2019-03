Kickers live auf Sport1

Der Toto-Pokal-Wettbewerb des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) schreibt Geschichte: Erstmals in seiner 21-jährigen Historie sind beide Halbfinal-Partien bundesweit live im Free-TV zu sehen. Sport1 überträgt am Dienstag, 9. April, ab 18 Uhr (Anstoß 18:30 Uhr) zunächst das Duell zwischen den beiden bayerischen Drittligisten SpVgg Unterhaching und FC Würzburger Kickers. Am 30. April hat SPORT1 dann das Gastspiel des Drittliga-Aufsteigers TSV 1860 München beim Regionalligisten SV Viktoria Aschaffenburg im Programm. Die Übertragung aus dem Stadion am Schönbusch startet ebenfalls um 18 Uhr (Anstoß 18:30 Uhr).

„Das Interesse ist groß, es stehen letztlich vier Traditionsvereine im Fokus, die alle ihre ganz eigenen Geschichten im Profifußball geschrieben haben und auch weiter schreiben. Deshalb haben wir das Interesse von Sport1 an einer deutschlandweiten Liveübertragung im Free-TV selbstverständlich bei der Ansetzung der Halbfinals berücksichtigt und entsprechend geplant. Schließlich möchten wir auch all denjenigen die Chance geben, die Partien live zu verfolgen, die nicht selbst im Stadion dabei sein können“, erklärt BFV-Spielleiter Josef Janker. ne

