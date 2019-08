Kinder lernen, im Spiel eigene Lösungen zu finden

In den Altersklassen von der U6 bis zur U11 geht der Kinderfußball mit einem neuen Konzept an den Start. Der DFB beantwortet dazu die wichtigsten Fragen.

Was hat es mit den neuen Spielformen auf sich?

Das Spielen mit dem Ball am Fuß und das Erzielen von Toren sind die zentralen Gründe, warum so viele Kinder und Jugendliche Freude am Fußball haben. Die neuen Spielformen

...