Kinder richtig trainieren

Anzeige

Im Fußballkreis Tauberbischofsheim spielen derzeit rund 3000 Kinder und Jugendliche in über 170 Vereinsmannschaften aktiv Fußball. Sie werden Woche für Woche von ehrenamtlichen Trainerinnen und Trainern intensiv betreut.

Um diese engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jugendabteilungen der Vereine bei ihrer Trainingsarbeit zu unterstützen und weiter zu qualifizieren, bietet der Qualifizierungsbeauftragte des Fußballkreises, Hans Kastner, folgende Kurzschulung an: „Kinderfußball – Spielbetrieb“, und zwar am Mittwoch, 21. März, um 18.30 Uhr, Sportanlage DJK Unterbalbach

Der praktische Teil dieser Schulung (Einstieg in die Trainingseinheit/Trainingsschwerpunkt elementare Techniken in Übungs- und Spielformen) wird von Hans Kastner geleitet. Unterstützt wird er durch Rainer Hecker, Staffelleiter der F-Junioren, der einen Einblick in die organisatorischen Grundlagen rund um den Trainings- und Spielbetrieb im Kinderfußball vermittelt. Des weiteren erhalten die Teilnehmer eine Informationsmappe des DFB mit weiteren wertvollen Tipps zu diesem Themenkomplex.