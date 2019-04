Klare Sache für den Favoriten

VfB Gartenstadt – FV Lauda 5:0

FV Lauda: Müller, Neckermann, Lotter, Ondrasch (83. Fell), Baumann, Jurjevic, Jallow, Ilic, Schädle, Heizmann, Hehn (70. Heeg).

Tore: 1:0 (24.) Schaaf, 2:0 (25.) Krohne 3:0 (44.) Fetzer, 4:0 (64.) Krohne), 5:0 (88.) Krohne. – Schiedsrichter: Christopher Funk (Eppelheim). – Zuschauer: 150.

Marcel Baumann, Trainer des FV Lauda, brachte den Spielverlauf gegen den VfB Gartenstadt anerkennend auf den Punkt: „Der Gegner hat wie eine Spitzenmannschaft gespielt und den Ball einfach laufen lassen. Der Klassenunterschied war klar zu erkennen.“ Von Anfang an ist der Gast aus dem Taubertal in die hintere Hälfte gedrängt worden – Gartenstadt ließ nicht viel zu. Als herausragend zu erwähnen sind Max Heinzmann und Jonas Neckermann, die viele Zweikämpfe gewonnen haben. Nur eine einzige klare Chance hatte der FV in der 45. Minute, auf der anderen Seite boten sich derer allerdings viele, so auch VfL-Trainer Dirk Jörns: „Meine Mannschaft hat schöne Tore geschossen, und wir hätten auch noch mehr erzielen können.“ Marvin Müller galt am Ende doch ein großes Lob, er musste als Feldspieler ins Gehäuse, da beide FV-Torhüter, Marc Moschüring und Sven Bornhorst, gestern gegen den VfL nicht zur Verfügung standen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.04.2019