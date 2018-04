Klarer Sieg für die FCC-Frauen

Anzeige

Spvgg. Satteldorf – Creglingen 0:3. Vor der Partie war das Ziel der Creglinger Fußballerinnen klar: Mit einem Sieg wollte man sich in der Tabelle auf Platz zwei verbessern.

Die Taubertälerinnen starteten mit anfänglichen Schwierigkeiten ins Spiel, was auch an der langen Verletztenliste lag. Dann fing sich das Team, und schon nach 15 Minuten wurden die Gäste dafür belohnt: Elke Weid köpfte den perfekt platzierten Eckball von Julia Hammel direkt ins Tor. Es folgten einige weitere gute Angriffe, und schon in der 33. Minute war es Daniela Pfeuffer, die auf 2:0 erhöhte. Danach startete Satteldorf einige Angriffe, doch die gute FC-Verteidigung stand sicher.

Nach der Pause entschied Lena Melber das Spiel ziemlich schnell endgültig für Creglingen: Sie verwandelte in der 55 Minute einen Pass von Ramona Welzel zum 3:0. Während der restlichen Spielzeit dominierten die Gäste ziemlich eindeutig.