„Kleiner Vorteil“

Im Kurzinterview mit den FN nehmen Tobias Scheifler (Bild) und Markus Gärtner, das Trainer-Duo des VfR Gommersdorf, zur „Partie des Tages“ Stellung.

Herr Scheifler, Herr Gärtner, kann das Spiel am Samstag gegen Neckarelz die Meisterschaft entscheiden?

Tobias Scheifler/Markus Gärtner: Da auch nach dem Spiel gegen Neckarelz noch schwere Aufgaben auf uns warten, möchten wir noch nicht von einer Entscheidung im Kampf um die Meisterschaft sprechen.

Gelingt eine Wiederholung des Hinspielerfolgs?

Scheifler/Gärtner: Einen kleinen Vorteil haben wir durch die Tabellensituation, wir müssen nicht alles riskieren in diesem Spiel.

Steht Ihnen eine Startelf in Bestbesetzung zur Verfügung?

Scheifler/Gärtner: Die Mannschaft, die am Samstag auf dem Platz steht, ist in der Lage, in Neckarelz zu punkten. Hinter dem Einsatz von Fabian Geissler steht ein Fragezeichen. ferö

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.05.2019