Kleines Finale im Abstiegskampf

Anzeige

SpG Berolzheim/Hirschlanden – SV Hettigenbeuern. Das ist ein Drahtseilakt für beide. Auch drei Spieltage vor dem Saisonende ist der Klassenerhalt noch nicht gesichert. Wie steht es da mit dem Druck bei Hettigenbeuern? „Druck würde ich nicht sagen, wir haben es in der eigenen Hand“, so der SV-Trainer Michael Seifert. Ganz unzufrieden scheint man mit der aktuellen Situation jedenfalls nicht zu sein. „Wir haben noch drei Spiele gegen zwei Mitkonkurrenten, Berolzheim und Ballenberg und wenn wir vor der Runde gedacht hätten, dass wir zwei Spiele vor Schluss so dastehen, dann hätten wir sofort unterschrieben. Wir hoffen, dass wir am Sonntag einige Spieler mehr an Bord haben als in den letzten beiden Spielen.“ Auch der SpG darf sich seines Klassenerhalts noch nicht all zu sicher sein. „Es geht am Sonntag für beide Mannschaften um alles, der Sieger kann sich, würde ich sagen, aller Abstiegsängste entledigen und der Verlierer wird weiter zittern müssen“, so Seifert.

SV Ballenberg – SpG Adelsheim/Oberkessach. Für die Ballenberger werden die letzten Spiele eine verdammt enge Kiste. Als Drittletzter stehen allerdings noch alle Optionen offen, darunter ist auch der sichere Klassenerhalt. Gegen die SpG muss jetzt noch einmal kräftig auf die Tube gedrückt werden, denn der Tabellenfünfte hat es in sich und benötigt seinerseits die volle Punktausbeute, um sich weiter die theoretische chance auf Rang 3 zu erhalten.

TSV Buchen II – SpG Schloßau II/Mudau II. Wenn die Buchener irgendwo Punkte mitnehmen können, dann wahrscheinlich am ehesten gegen die SpG. Beim TSV herrscht nach wie vor die „Alarmstufe dunkel-orange“; ein Sieg isz im Abstiegskampf fast schon Pflicht. Für Schloßau/Mudau II ist ausreichend Motivation gegeben, will man doch endlich den zweiten Saisonsieg einfahren. Ein „Ehrenspielt“ ist es deshalb für die SpG.