Kleinschrodt fordert von seiner Mannschaft mehr Zweikampfstärke

Der FSV Hollenbach wartet weiter auf den ersten Sieg in diesem Jahr. Drei Unentschieden und eine Niederlage ist die magere Bilanz des württembergischen Verbandsligisten seit der Winterpause. Waren das 1:1 und 2:2 gegen die Spitzenteams Rutesheim und Sindelfingen noch zu verkraften, das 3:3 und 1:2 gegen den Letzten und Vorletzten Breuningsweiler und Albstadt waren hingegen ärgerlich.

Nun geht es am Samstag um 15 Uhr zum Aufsteiger 1. FC Heiningen, der sich im Mittelfeld eingenistet hat. Der 2:0-Sieg im Hinspiel war so etwas wie die Trendwende beim FSV Hollenbach. Danach fand das Team in den Rhythmus. Auf ähnliches hofft nun auch Trainer Martin Kleinschrodt. „Das war in der Vorrunde schwer gegen die. Die haben zwei, drei super Spieler“, sagt Kleinschrodt. Allen voran ist da Benjamin Kern zu nennen. „So einen gibt es in der Liga nicht noch einmal. Das ist ein Unterschiedsspieler“, sagt Kleinschrodt. „Wir sind da aber hoffentlich gewappnet. Das wird auf jeden Fall ein knappes Ding. Das ist eine zweikampfstarke Mannschaft. Da zeigt sich, wer das Spiel mehr gewinnen will.“ Mit 35 Gegentoren scheint die Heininger Defensive nicht ganz sattelfest.

Zu viele Gegentore

Zuletzt hatten aber auch die Hollenbacher in der Abwehr so ihre Probleme. Acht Gegentore in den vier Spielen nach der Winterpause sind zu viele. Das liegt aber nicht allein an der Verteidigung. Es fehlt an Zweikampfstärke im Mittelfeld. Dadurch krankt dann auch das Offensivspiel.

Kleinschrodt hat das Spiel gegen Albstadt mittlerweile in Ruhe analysiert. „Auf Video hat es gar nicht so schlimm ausgesehen“, sagt der Coach. „Das Negative wird von Erwartungen erzeugt, die nicht erfüllt werden.“ Und die Erwartung gegen das Schlusslicht war eben ein Sieg. Der wäre auch möglich gewesen, hätte die Chancenverwertung auch nur ansatzweise gestimmt.

„Wir müssen sehen, dass wir wieder positiv werden“, sagt Martin Kleinschrodt. Und als positiv sah er unter anderem an, dass die Chancen erarbeitet wurden. Vergangenen Samstag waren eben die Gäste effektiver. „Wir haben gut trainiert diese Woche und an ein paar Stellschrauben gedreht.“

Und dann sollten sich die Spieler noch einen Rat von Manager Karl-Heinz Sprügel zu Herzen nehmen: „Wir sollten einfach nur auf uns schauen und Fußball spielen. Wenn wir unsere Spiele gewinnen, ist es egal, was die anderen machen. Aber zu viele Spieler sind im Moment neben der Kappe.“ Dadurch passt das Gefüge zurzeit nicht.“ hesch

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.03.2019