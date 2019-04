Kleinschrodt: „Wir sind nicht gefestigt“

Die kurze Pause über Ostern hat gut getan. Trotzdem fehlen Martin Kleinschrodt, Trainer des Fußball-Verbandsligisten FSV Hollenbach, am Samstag im Heimspiel gegen den FV Löchgau (15.30 Uhr) drei Spieler: Torben Götz und Robin Dörner sind verletzt, Tizian Amon fehlt aus beruflichen Gründen.

Mit der bitteren 1:3-Niederlage gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen haben die Hollenbacher Aufstiegsambitionen einen großen Dämpfer bekommen. Zwar steht der FSV noch immer auf dem dritten Rang, doch der Rückstand auf die Mannschaften an der Tabellenspitze beträgt nun sechs Punkte. „Wir haben die Erwartung durch die erfolgreiche Vorrunde selbst hochgeschraubt“, sagt Kleinschrodt. „Wir, die Trainer und Spieler haben diese Erwartungen. Aber wir hatten von Anfang an nicht die Mannschaft, mit der man aufsteigt.“ Dem jungen Team fehlt es an Konstanz und auch an Führungsspielern. Das zeigte sich gegen Leinfelden-Echterdingen. Gerade wenn es nicht nach Plan läuft, gibt es keinen, der das Heft in die Hand nimmt und die anderen mitreißt. „Wir sind nicht gefestigt“, sagt Kleinschrodt. „In der Rückrunde sind wir noch nicht in den Rhythmus gekommen. Wir wollen jetzt klaren Kopf behalten und nach uns selbst schauen.“

„Kunstrasenmannschaft“

Auch gegen Löchgau geht der Blick des Hollenbacher Trainers wieder eher auf sein Team als auf den Gegner. Er möchte, dass seine Mannschaft einfach Fußball spielt. Mit allzu viel Lässigkeit dürfte es aber nichts werden. „Mit Löchgau kommt ein abstiegsgefährdetes Team, das nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzt“, sagt Kleinschrodt. Aber: „Das ist eher eine Kunstrasenmannschaft. Die werden kompakt stehen und wollen versuchen, über den Zweikampf ins Spiel zu kommen.“ Am Ostermontag spielten die Löchgauer gegen den 1. FC Heiningen und kassierten eine 1:2-Niederlage. Damit verpassten sie die Chance, sich bis auf Rang zehn nach vorne zu schieben. Allerdings zeigten die Löchgauer zuletzt eine Aufwärtstendenz. Nur zwei Niederlagen gab es in den vergangenen fünf Spielen, vor der Niederlage gegen Heiningen gelangen zwei Siege in Folge. Das Problem der Löchgauer: Der FV hat die schwächste Tor-Ausbeute der Verbandsliga, nur 24 Tore in 23 Spielen.

