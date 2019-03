Klinge Seckach auf großer Bühne

Großes Baden-Württemberg-Finale beim VR-Talentiade CUP. In der Rundsporthalle in Ellwangen) treffen morgen ab 11 Uhr die besten D-Juniorinnen und D-Junioren aus Baden, Südbaden und Württemberg aufeinander. Aus dem Badischen Fußball-Verband haben sich die Badischen Meister SC Klinge Sekach bei den Mädchen sowie bei den Jungs der SV Sandhausen und der Vizemeister TSV Neckarau qualifiziert. Aus dem Südbadischen Fußballverband heißen die Teilnehmer FC Radolfzell und SC Freiburg, sowie als Mädchenvertreter SC Sand. Vom Württembergischen Fußballverband nehmen der FSV Hollenbach, SV Zimmern o.R., FSV Waiblingen und der TSV Weilimdorf teil. Die Vereine SV Leonberg/Eltingen und der 1. FC Lauchhau-Lauchäcker vervollständigen das Feld der Mädchen. Gespielt wird bei den Jungs in zwei Vierergruppen. Die beiden Erstplatzierten erreichen das Halbfinale. Die jeweiligen Sieger stehen sich dann im Finale gegenüber. Für die Verlierer der Halbfinals geht es dann um Platz drei. Die Dritt- und Viertplatzierten der Gruppen spielen um die Ränge fünf bis acht. Bei den Mädchen wird in einer Vierergruppe „jeder gegen jeden“ die Tabelle ermittelt. Die Dritt- und Viertplatzierte Mannschaft trifft im Spiel um Platz drei nochmals aufeinander. Im Finale stehen sich der Zweitplatzierte und der Erstplatzierte gegenüber.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.03.2019