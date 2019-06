Klingmann trainiert jetzt Bieringen

Abwehrspieler Sören Klingmann (34) hat zum Saisonende seine sportliche Laufbahn beim TSV Rosenberg verletzungsbedingt beendet. Seit 2007 war er in der ersten Mannschaft als linker Verteidiger eine Stütze der Mannschaft. Fünf Jahre spielte er zudem mit dem TSV Rosenberg und zwei Jahre für den VfR Gommersdorf in der Landesliga. Sören Klingmann wird jetzt seine weitere sportliche Laufbahn bei der DJK/TSV Bieringen, der in der Kreisliga A im Fußballkreis Hohenlohe spielt fortsetzen, wo er ab der neuen Runde das Traineramt der ersten Mannschaft übernehmen wird. F

