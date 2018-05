Knallen die Korken beim FC Hundheim/St.?

Anzeige

Zwei Spieltage stehen in der Kreisliga Tauberbischofsheim noch an und die Meisterschafts-Frage ist weiter offen. Der TSV Unterschüpf/Kupprichhausen hat sich mit seinem Sieg gegen den Liga-Primus FC Hundheim/Steinbach bis auf drei Zähler an die Blau-Weißen herangeschoben. Will der Tabellenzweite nun seine Mini-Chance auf den Titel noch waren, muss er seine Auswärtsaufgabe beim TuS Großrinderfeld erfüllen, was bei einem Blick auf die Statistik auch durchaus wahrscheinlich sein dürfte. Während der TuS zuletzt immer wieder strauchelte und im Tabellen-Mittelfeld festsitzt, waren die Unterschüpfer auf fremdem Platz zuletzt eine Macht. – Hinspiel:2:5.

Ein weiteres Heranrücken des Tabellen-Zweiten will der FC Hundheim/Steinbach sicherlich verhindern und wird daher motiviert in die Heimaufgabe gegen den TSV Kreuzwertheim gehen. Für den TSV geht es nach einer eher mittelmäßigen Saison zwar um nichts mehr, aber gegen den Favoriten will man wohl doch mit voller Kraft auflaufen. Sollte der Tabellenvierte eine ähnliche Leistung wie in der Anfangsphase der Spielzeit abrufen können, wäre ein Stolpern des Spitzenreiters zumindest möglich. - Hinspiel: 5:0.

Torjäger der Kreisliga TBB 33 Tore: Rene Bundschuh (FC Hundheim/Steinbach). 22 Tore: Steffen Morhart (FC Külsheim). 16 Tore: Albert Grenz (TSV Jahn Kreuzwertheim). 13 Tore: Frederik Greiner (SV Windischbuch). 12 Tore: Sebastian Fell (DJK Unterbalbach), Alexander Münkel (FC Hundheim/Steinbach). 11 Tore: George-Augustin Bencea (FC Hundheim/Steinbach), Eric Klein (SV Nassig II/Sonderriet). 10 Tore: Timo Berberich (FV Brehmbachtal), Fabian Michel, Julian Wachter (TuS Großrinderfeld).

Während der SV Windischbuch noch bis zum Hals im Abstiegskampf steckt, darf die DJK Unterbalbach bereits zu diesem Zeitpunkt auf eine zufriedenstellende Runde zurückblicken. Für den Tabellenfünften geht es bis zum Saisonende nur noch um die eigene Platzierung, wobei man mit zwei Siegen noch auf den dritten Rang klettern könnte. Windischbuch ist hingegen im Heimspiel auf Zähler angewiesen, will man den sportlichen Abstieg aus eigener Kraft noch verhindern. Folglich darf man eine spannende Begegnung erwarten, in der der SVW einiges geben muss, um die DJK unter Druck zu setzen. - Hinspiel: 0:4