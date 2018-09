Kölner knipst zum siebten Mal

Bereits sieben Mal knipste Kölns Goalgetter Simon Terodde in der bisherigen Spielzeit und führt somit die Torschützenliste der 2. Bundesliga an. Trotz seines Doppelpacks am vergangenen Wochenende konnte der Stürmer die Niederlage der Geißböcke gegen Paderborn nicht verhindern. Einige Spielklassen tiefer markierte auch der Tauberbischofsheimer Mario Greco zwei Buden – für einen Sieg gegen Neckarelz hat es in der Landesliga-Partie aber ebenfalls nicht gereicht.

Bundesliga

3 Tore: Duda (Berlin), Sébastien Haller (Frankfurt), Szalai (Hoffenheim).

2 Tore: Augustin (Leipzig), Gomez (Stuttgart), Gondorf (Freiburg), Lewandowski (München), Müller (München), Robben (München), Ujah (Mainz), Werner (Leipzig).

2. Bundesliga

7 Tore: Terodde (Köln).

5 Tore: Keita-Ruel (Fürth), Klement (Paderborn), Lasogga (Hamburg).

3 Tore: Andersson (Berlin), Buchtmann, (St. Pauli), Hinterseer (Bochum), Schnatterer (Heidenheim), Veerman (St. Pauli).

3. Liga

5 Tore: Kyereh (Wehen-Wiesbaden).

4 Tore: Alvarez (Osnabrück), Hain (Unterhaching), Klingenburg (Münster), Wachsmuth (Zwickau).

3 Tore: Andrist (Wehen-Wiesbaden), Baumann (Würzburg), Grimaldi (München), Hercher (Großaspach), Kefkir (Uerdingen), Königs (Rostock), Mamba, (Cottbus), Marseiler (Unterhaching), Morys (Aalen) Skarlatidis (Würzburg), Soukou (Rostock), Viteritti (Cottbus).

Regionalliga Südwest

6 Tore: Firat (Offenbach), Theisen (Homburg).

5 Tore: Gösweiner (Hoffenheim II), Hirst (Offenbach), Sommer (Mannheim), Sulejmani (Mannheim).

4 Tore: Daferner (Freiburg II), Dulleck (Homburg), Kienle (Ulm), Klein (Dreieich), Soultani (Frankfurt), Wähling (Stuttgart II).

Oberliga Baden-Württemberg

7 Tore: Sanchez (Reutlingen).

6 Tore: Klein (Bahlingen).

5 Tore: Haibt (Villingen), Vollmer (Linx).

Verbandsliga Nordbaden

6 Tore: Daum (Durlach-Aue), Fetzer (Gartenstadt), Malsam (Bruchsal).

5 Tore: Albrecht (Gartenstadt), Dahlke (Sandhausen II), Ilhan (Heddesheim), Jubin (Sandhausen II), Krohne (Gartenstadt).

4 Tore: Gondorf (Durlach-Aue), Gouras (Walldorf II), Hocker (Schwetzingen), Jurjevic (Lauda), Lodato (Heddesheim), Tiryaki (Kirchheim), Zuleger (Zuzenhausen).

Verbandsliga Württemberg

6 Tore: Kenniche (Neckarrems).

5 Tore: Czaker (Hollenbach), Lack (Tübingen), Lekaj (Leinfelden-Echterdingen).

4 Tore: Cantanzano (Rutesheim), Dilger (Laupheim).

Landesliga Odenwald

7 Tore: Schmidt (Gommersdorf).

6 Tore: Bundschuh (Hundheim/Steinbach), Hespelt (Gommersdorf), Rüttenauer (Oberwittstadt).

5 Tore: Frey (FV Mosbach), Greco (Tauberbischofsheim), Guchenhan (Waldbrunn), Gärtner (Gommersdorf). nv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.09.2018