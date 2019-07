Kölner U19 gegen „Hoffe“

Der FC Frankonia Eubigheim feiert am kommenden Wochenende sein 100-jähriges Bestehen. Von Freitag, 12. Juli, bis einschließlich Montag, 15. Juli, wird den Fußball-Fans einiges geboten.

Sportlicher Höhepunkt ist am Samstag um 13.30 Uhr das U19-Spiel der TSG Hoffenheim gegen den 1. FC Köln. Beide Teams gehören zu den erfolgreichsten Bundesligamannschaften. Die Hoffenheimer Jungs sorgten zuletzt unter anderem in der Youth League, der Champions League der Jugendmannschaften, für Furore. Sie erreichten in diesem Wettbewerb das Halbfinale.

Die jungen „Geißböcke“ des 1. FC Köln hielten die U19-Bundesliga West bis zum Ende spannend und belegten schließlich hinter Borussia Dortmund und Schalke 04 den dritten Tabellenplatz. Ihr Coach Stefan Ruthenbeck trainierte von Dezember 2017 bis Juni 2018 die Profi- Mannschaft des 1. FC Köln. fce

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.07.2019