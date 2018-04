„Können jetzt marschieren“

Anzeige

Worauf haben Sie besonders Wert gelegt, um wieder Anschluss in der Tabelle zu finden?

Iannello: Körperlich sind jetzt alle auf einem sehr guten Niveau. Nachdem es in der Vorrunde einige Verletzte gab, haben wir in der Winterpause das Training entsprechend dosiert und das Selbstvertrauen der Mannschaft wieder aufgebaut. Wir können jetzt 90 Minuten „marschieren“, was in der Landesliga sehr wichtig ist. Mein Hauptaugenmerk habe ich auf die Defensive gelegt, und einige Dinge wurden umgestellt. So spielt mittlerweile Ali Köklü in der Viererkette auf der linken Seite und wird mit seinem guten Linksfuß und großem Spielverständnis für die Mannschaft noch wertvoller.

Gibt es eine gute Chance, jetzt auch beim Favoriten TSV Oberwittstadt zu punkten?

Iannello: Für uns fühlt sich jedes Spiel wie ein Endspiel an. Mittlerweile haben wir uns herangekämpft. Deshalb ist uns der Gegner eigentlich egal. So war es auch beim 1:1 gegen Lauda. Oberwittstadt ist natürlich eine Spitzenmannschaft, die auch zu Recht oben steht. Aber wir fahren nicht dahin und haben „die Hosen voll“. / ferö

