„Können nur gewinnen“

Plaudern Sie doch mal: Wie ist dem FV beizukommen?

Ippendorf: Natürlich mache ich mir darüber Gedanken und plane eine entsprechende Umsetzung. Ich kann sagen, dass wir uns in dieser Trainingswoche gut auf den kommenden Gegner vorbereiten werden. Zudem arbeiten wir wie gewohnt an unseren Stärken und Schwächen. Ob das Ganze gut funktioniert hat, kann ich dann am Samstag schildern.

Wenn es „nur“ um Platz zwei geht: Wer sind die heißesten Anwärter?

Ippendorf: Die Teams, die zurzeit in der oberen Tabellenhälfte zu finden sind, werden den zweiten Platz unter sich ausmachen. Oberwittstadt, Königshofen oder wir werden Zweiter.

Können Sie am Samstag aus dem Vollen schöpfen?

Ippendorf: Leider fehlten unter der Woche wichtige Spieler. Ich gehe aber von einer guten Trainingsbeteiligung, -leistung und -qualität aus. Jeder kann sich präsentieren und seinen Anspruch auf einen Stamm- oder Kaderplatz untermauern. Am Samstag stehen uns sämtliche Spieler zur Verfügung, die bereits in dieser Saison zum Einsatz gekommen sind. ferö

