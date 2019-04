Kommt Eubigheim nochmals ran?

Großeicholzh. II – Bödigheim 1:2

Die Gäste taten sich schwer gegen eine gut gestaffelten SVG. Die frühe Führung des FCB gab Sicherheit und führte zu einer optischen Überlegenheit (4.). Nach der Pause hatten die Einheimischen etwas mehr vom Spiel und Maxi Grimm gelang das 1:1 (55.). Aus abseitsverdächtiger Position kamen die Gäste zur erneuten Führung. In der Schlussphase trafen die „Schwarz-Gelben“ die Latte.

Eintr. Walldürn II – Eubigheim 1:3

Ersatzgeschwächte Walldürner hatten die erste Chance, die vom FC-Torwart vereitelt wurde. Der „Eubi“ war starker. Danach hatten die Gäste zwei klare Möglichkeiten, die nichts einbrachten. Zu Beginn der zweiten Hälfte gingen die Eubigheimer nach einem groben Abwehrfehler durch Nils Körtge 1:0 in Führung. Im direkten Gegenzug hob J. Bundschuh den Ball über den Schlussmann der Gäste zum Ausgleich ins Netz. Ein weiteres Mal war die Eintracht-Abwehr nicht im Bilde, und die Gäste vollendeten erneut durch Körtge auf 2:1. Auch auch das 3:1 erzielte Körtge.

Hainstadt/H. II – Ballenb. II/O. III

Die Spvgg kam selbstbewusst auf den Platz und ging nach 18 Minuten durch einen sehenswerten Freistoß in Führung. Danach setzte man gut nach und erhöhte durch eine klasse Einzelaktion von Dinc zum 2:0. Auch nach dem Seitenwechsel war die Heimelf besser und markierte durch einen starken Lupfer von Ackermann das 3:0 (72.). Den Schlusspunkt zum 4:0 setzte dann Catrapona per Freistoß.

Sennf./R. II/L. III – Merchingen 2:4

Bereits in der dritten Minute gingen die Gastgeber durch Aaron Schoch in Führung. Ab der 20. Minute wurden die Gäste stärker und erzielten durch M. Tülü den verdienten Ausgleich (32.) . Das 2:1 für den TSV fiel in der 52. Minute, das 3:1 in der 60. und sechs Zeigerumdrehungen später das 1:4, dem die Gastgeber nur noch das 2:4 entgegensetzten.

Höpfingen III – Donebach II 4:2

Weiß brachte den TSV mit 1:0 in Front. A. Hört egalisierte in der 35. Minute, erneut Weiß war sechs Minuten vor der Pause zum 2:1 zur Stelle. Für den erneuten Ausgleich sorgte kurz vor dem Wechsel J. Fertig. Bald nach Wiederbeginn traf Weiß per „Mega-Solo“ und seinem dritten Treffer zum 3:2. J. Hauck. schraubte auf das 4:2-Endergebnis hoch.

