Kommt Oberlauda noch mal richtig ran?

Für die SG Uissigheim II/Gamburg geht es darum, den dritten Tabellenplatz zu behaupten. Die Form des letzten Spiels dürfte hierfür jedoch nicht genügen, zeigte sich die SG doch gerade in der Offensive zuletzt eher mau. Dennoch gibt es auf SG-Seite Grund zur Motivation – immerhin gewann man das Hinspiel gegen den FV Brehmbachtal II noch deutlich mit 6:0.

An Türkgücü Wertheim führt in dieser Saison kein Weg vorbei. Im Spiel am vorigen Sonntag tat man sich zwar gegen die starke Defensive der SG Dittwar/Heckfeld schwer, doch mit dem derzeitigen Punktepolster an der Spitze darf man nach wie vor zuversichtlich aufspielen – am Sonntag nun gegen den SV Anadolu Lauda. Der ist auf Punkte angewiesen, willer nicht den Anschluss an die oberen Plätze verlieren. – Hinspiel: 0:3.

Torjäger der Kreisklasse B TBB 19 Tore: Max Weiske (Impfingen). 16 Tore: Samet Karaveli (Wertheim). 12 Tore: Marcel Schönig (Boxtal II/Mondfeld). 11 Tore: Gökce Genc (Wertheim), Andre Göbel (Uissigheim II/Gamburg), Julian Turrek (Urphar). 10 Tore: Ralf Dörr (Brehmbachtal II), Lukas Gehrig (Uiffingen).

Der FV Oberlauda gewann zwar zuletzt überraschend in Impfingen, musste aber gegen Anadolu Lauda am Ostermontag doch eine recht eindeutige Niederlage einstecken. Die SG Wittighausen II/Zimmern dürfte sehr motiviert in die Begegnung gehen, hat sie doch die Chance, bei einem entsprechenden Ergebnis aus Bobstadt, dem Abstiegs-Relegationsplatz zu entfliehen. – Hinspiel: 0:3.