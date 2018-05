Kowarik macht’s klar

Anzeige

Diedesheim – Klinge Seckach 1:3

Seckach: Schneider, Lenz, Eiffler, Somogy, Serpa, Frank, Mayer, Kraft, Sauter, Holder, Serpa, Kowarik, Haas, De Almeida.

Im Nachholspiel der Frauen-Fußball-Verbandsliga trafen der VfK Diedesheim und der SC Klinge Seckach zum Derby aufeinander. Beide Teams schenkten sich nichts und begegneten sich auf Augenhöhe. Die Heimelf versuchte, ihr dominantes Spiel aufzuziehen, was aber die glänzend eingestellten Klinge-Mädchen zu verhindern wussten. In der 35. Minute führte dann eine der zahlreichen Ecken zum Erfolg für den SC: Lena Eiffler traf per Kopf. In der 65. Minute fasste sich Cindy Mayer ein Herz und überraschte die einheimische Keeperin mit einem Schuss unter die Latte. Der VfK versuchte nochmals alles, doch fünf Minuten vor Schluss krönte Luisa Kowarik ihre gute Leistung mit dem Tor zum 3:0. In der Nachspielzeit glückte Diedesheim noch der Ehrentreffer.