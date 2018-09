Kreispokal-Halbfinale in der FN-Sportredaktion ausgelost

Im Halbfinale des Rothaus-Kreispokals Tauberbischofsheim kommt es zu folgenden Partien: TSV Assamstadt – DJK Unterbalbach und TSV Unterschüpf/Kupprichhausen – TuS Großrinderfeld. Dabei hatten die beiden Pokalfinalisten aus der Vorsaison insofern Glück. dass das Los ihnen jeweils Heimrecht beschert hat. Ausgetragen werden beide Partien am Mittwoch, 3. Oktober, um 16.30 Uhr. Das Finale wird erst 2019 durchgeführt, unter Umständen wieder am Vorabend des Feiertages Christi Himmelfahrt.

Gelost wurde wie in den letzten Jahren üblich in der Sportredaktion der Fränkischen Nachrichten in Tauberbischofsheim. Unser Bild zeigt Pokalspielleiter Friedrich Morawietz (rechts) und FN-Sportredakteur Paul v. Brandenstein (links) beim Ziehen der Lose. Bild: Claus Schmitt

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.09.2018