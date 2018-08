Kreisstädter erst in der zweiten Hälfte richtig aufgewacht

FC Grünsfeld – SV Neunkirchen 1:2

Grünsfeld: Stephan, T.Dürr. D.Dürr, Betzel (75. von Brunn), Wagner, Seubert(70. Kraft), Albert, Scherer, Schreck, Schipper, Braun

Neunkirchen: Senk, Neid, Frauhammer, Burkhard, Knörzer, Leibfried, Eiermann (90. Kandora), Trabold, Werner, Schilling, Martin (85. Körmös)

Tore: 0:1 (62.) Werner, 0:2 (76.) Leibfried, 1:2 (80.) Kraft. – Schiedsrichter: Stiefvater (Kronau). – Zuschauer: 85

Zu Beginn der ersten Halbzeit zeigte sich Grünsfeld kämpferisch. Es dauerte nur bis zur dritten Minute, als Dominik Schreck aus 20 Meter am Außenpfosten scheiterte. Grünsfeld hatte die besseren Spielanteile und spielte sich im Laufe der kompletten ersten Halbzeit Chancen heraus. Nach dem Seitenwechsel nahm Neunkirchen das Heft in die Hand. Nur wenige Sekunden später hatte der Gast die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Grünsfeld hatte zunehmend Probleme und erspielte sich kaum noch Torchancen. In der 76. Minute erzielte Werner per Strafstoß das 1:0. Neunkirchen hatte in den kommenden Minuten die besseren Spielanteile und erhöhte durch Leibfried auf 2:0. Kraft konnte noch zum 2:1 verkürzen, was allerdings keinen Auftrieb mehr für den FC schaffte.

Königshofen – Osterburken 1:1

SV Königshofen: Hönig, Wolf, Henning, Baumann, Karim, Michelbach N., Wagner, Tiefenbach, Rathmann, Arias, Saul (63. Michelbach M.).

SV Osterburken: Ippendorf, Elert, Baumgart, Mench W. (90. Mench), Hettinger, Titarenko, Gutenberg D., Gutenberg M., Eckel (7. Baidin), Merz, Schmitt (46. Bender),

Tore: 1:0 (31.) Eigentor, 1:1 (59.) Eckel. – Schiedsrichter: Florian Kaltwasser, Helmstadt. – Zuschauer: 140

Die Einheimischen brauchten lange Zeit, um überhaupt in das Match zu kommen. Gegen die auf Konter lauernden Gäste fand man kein Mittel, das Bollwerk zu überwinden. Stattdessen hatte man Glück, als die Kugel bei schnellen Angriffen von Osterburken gleich zweimal an den Pfosten und die Latte knallte. Erst nach einer halben Stunde besann sich der SVK, und schon hieß es 1:0, jedoch unter gütlicher Mithilfe der Römerstädter, nachdem eine scharfe Hereingabe ins eigene Tor befördert worden war. Kurz danach schon der zweite Treffer durch Tiefenbach, aber der Schiedsrichter nahm nach Rücksprache mit dem Assistenten das Tor zurück.

Im zweiten Durchgang schienen die Messestädter einzuschlafen und wurden prompt bestraft. Bei einem schnellen Gegenangriff wurde man geradezu überrumpelt, und Eckel hatte keine Mühe, die Kugel aus kurzer Distanz einzunicken. Erst jetzt wachten die Platzherren auf, und Angriff auf Angriff rollte auf das Gehäuse des SV Osterburken. Allerdings vergaben die Moll-Männer mehrere gute Einschussmöglichkeiten.

Waldbrunn – Walldürn 2:2

Waldbrunn: Haas, Schulz, Gramlich, Baumbusch, Agac, Palm, Bock (60. Weiss), Guckenhan, Kwasniok, Kuhn (45. Frank), Kökli.

Walldürn: Fischer, Schmitt, Kuhn, Haun, Hefner (72. Schüler), Berberich, Fritsch (59. Grullini), Fischder, Turra (80. Fach), Fritsch, Leis.

Tore: 0:1 (42.) Hefner, 0:2 (59.) Turra, 1:2 (80.) Agac, 2:2 (82.) Guckenhan. – Schiedsrichter: Yannick Stöhr (Fischbachtal). – Zuschauer: 130.

Obwohl es zehn Minuten vor Schluss noch nicht nach einem Punktgewinn für den FSV aussah, konnte der Gast aus Walldürn am Schluss mit dem gewonnenen Punkt hochzufrieden sein. Drei Minuten vor dem Halbzeitpfiff gingen die Gäste überraschend durch Hefner in Führung.

In der zweiten Halbzeit drückte der FSV auf die Führung, jedoch erzielte der Gast nach einem Konter aus abseitsverdächtiger Position durch Turra das 0:2. Der FSV drückte weiter, vergab aber einige gute Chancen. Zehn Minuten vor Schluss dann das Anschlusstor durch Agac. Der Druck wurde immer stärker und keine zwei Minuten später spielte Agac Guckenhan frei, der zum Ausgleich traf.

Uissigheim – Tauberb’heim 3:1

Uissigheim: M. Diehm, R. Diehm, Rüttling, Schmitt, M. Füger (80. Göbel), Ch. Gros, St. Gros, Faulhaber (60. May), L. Füger, Martin (67. Sladek), Morawietz (86. Krug).-

Tauberbischofsheim: Wörner, Burger (46. Freundschig), Höfling (46. Lotter), Kircher, Miller, Gimbel (76. Yildirim), Schlachter, Wolter, Hilbert, Greco, Seethaler.-

Tore: 1:0 (11.) Schmitt, 2:0 (13.) Faulhaber, 3:0 (25., FE) Morawietz, 3:1 (42.) Greco. –Besondere Vorkommnisse: zwei Foulelfmeter im TSV-Strafraum; (25.) Morawietz verwandelt in zum 3:0 und (34.) M. Füger verschießt. – Schiedsrichter: Tobias Brand (Bad Wimpfen). – Zuschauer: 130.

Ein von Sicherheit geprägtes Spiel sahen die Zuschauer in den ersten zehn Minuten. Eine Minute später kam Yannick Schmitt aus halbrechter Position an den Ball und erzielte aus etwa 27 Meter die 1:0-Führung. Nur zwei Minuten war dann Jonas Faulhaber zur Stelle und markierte den Treffer zum 2:0. Aber das Toreschießen ging weiter. Denn in der 25. Minute zeigte der Schiedsrichter nach einem Foulspiel im TSV-Strafraum auf den Elfmeterpunkt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Lennart Morawietz zum 3:0. In der 34. Minute folgte wiederum ein Foulspiel im TSV-Strafraum; Marvin Füger vergab diese Möglichkeit und setzte den Ball über die Latte des TSV-Tores. In der 42. Minute überraschte Mario Greco die gesamte Hintermannschaft des VfR mit einem schnell ausgeführten Freistoß und erzielte den Anschlusstreffer zum 3:1.

Zu Beginn der zweiten Hälfte waren die Gäste die zielstrebiger zu Werke gehende Mannschaft. So hatten sie nach einem Freistoß in der 56. Minute die gute Möglichkeit, doch ging der Ball am Uissigheimer Tor vorbei. Vereinzelte Angriffe der Gastgeber sorgten für ein wenig Entlastung der Hintermannschaft, die immer wieder stürmischen Angriffen der Kreisstädter ausgesetzt waren. Nach zwei grundverschiedenen Spielhälften blieb es am Ende bei einem Drei-Punkte-Sieg der Einheimischen.

FV Reichenbuch – SV Nassig 1:3

Reichenbuch: Edelmann, Gimber, Utz, Bachmann, Kielmann (82. Heisner), Welz (63. Schwellinger), Eiffler (65. Muhammed Secka), Roth, Dylla, Weber.

Nassig: Schwind, Lang, Ziegler, Kunkel, Seyfried, Schuhmacher (80. Correia), Baumann, Sock (71. Karlein), Budde (90. Klein), Muehling, Vollhardt (71. Emrich).

Tore: 0:1 FE (62.) Baumann, , 0:2 (68.) Budde , 1:2 Strafstoß (85.) Gimber,, 1:3 (86.) Correia. – Schiedsrichter: Domenico Di Rosa (Neuburgweier). – Zuschauer: 100.

Das Spiel begann rasant, und so hatte bereits in der ersten Spielminute der Gegner die erste gute Einschussmöglichkeit. Es schien, als sei die Heimelf durch diese Aktion aufgewacht, und so begann sie, ihr schönes Kombinationsspiel aufzubauen. In der fünften Minute die erste von unzähligen Eckstößen für den FVR, welche jedoch nicht den gewünschten Erfolg einbrachte. Ab der 10. Minute begann eine 20-minütige Drangphase der Heimelf. Der SV Nassig blieb stets durch Konter gefährlich.

Die zweite Hälfte begann etwas zaghafter. Ein Foulspiel im Strafraum des FVR ahndete der Referee mit einem Elfmeter. Baumann blieb eiskalt und lies Edelmann keine Chance, der wiederum die Ecke ahnte, jedoch hinter sich greifen musste. Ein weiterer Konter führte zum Eckstoß für den SV Nassig. Die zu kurze Abwehr landete bei Marco Budde, der sehenswert zum 0:2 einschoss. In der 85. Spielminute dann endlich der Anschlusstreffer per Elfmeter durch Lucas Gimber. Im Gegenzug jedoch wieder Torjubel im Gästefanblock, als Rene Correia nach mustergültiger Vorarbeit von Leon Sock zum 3:1 erhöhte.

Neckarelz – Oberwittstadt 4:0

Neckarelz: Penz, N. Böhm, Rau, Schwind, Hogen (82. Göttmann), Müller, L. Böhm, Diefenbacher, Heckmann, Tutea, Kizilyar (62. Mitto).

Oberwittstadt: Hügel, Hornung (74. N. Walz), Zeller, Schledorn (87. Blatz), Kolbeck, Rolfes, Reinhardt (74. Kunkel), B. Walz, D. Essig, Rüttenauer (46. Reuther), S. Walz.

Tore: 1:0 (2.) Kizilyar , 2:0 (26.) Heckmann , 3:0 (59.) Heckmann , 4:0 (85.) Tutea . – Schiedsrichter: Deppisch (Werbach). – Zuschauer: 140. – Gelb-rote Karte: S. Walz (83.).

Mit vier Siegen in Folge hat die Spvgg einen optimalen Saisonstart hingelegt. Hogen nutzte schon in der zweiten Spielminute einen Abspielfehler der Gäste, lupfte auf Tutea, sein Kopfball sprang vor die Füße von Kizilyar, der zur Führung einschob. In der 26. Spielminute legte die Spvgg. Neckarelz den Grundstein zum Heimsieg. In der 59. Minute nahm Tutea den langgezogenen Pass von Hogen auf und legte für den stark spielenden Heckmann an der Strafraumgrenze auf. Heckmann schlenzte den Ball zur 3:0-Führung ins lange Eck. Der TSV brachte in der 85. Minute den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Tutea zog aus 18 Metern ab und erzielte das 4:0.

TS Mosbach – FV Mosbach 3:3

TS Mosbach: Bozkurt, Öztürk, Türkyilmaz, Altinyaldiz, Heck, Bakacak, Springer, Artun, Üzümcü, Zeybek.

FV Mosbach: Söhner, Hauk, Knörzer, Hiller, Schaffrath, Frey, Schneider, Augustin, Kreß, Hinninger, Ebel.

Tore: 1:0 (2.) Üzümcü, 1:1 (13.) Augustin, 2:1 (52.) Üzümcü, 2:2 (80.) Bender, 3:2 (84.) Üzümcü, 3:3 (91.) Tilsner. – Schiedsrichter: Florian Kuppinger (Ötisheim), – Zuschauer: 100.

Dem Türkspor Mosbach gelang im Lokalderby ein Auftakt nach Maß, denn bereits in der zweiten Minute erzielte Üzümcü der Führungstreffer. Allerdings währte die Freude nicht lange, weil der MFV in der 13. Minute den Ausgleich besorgte. Kurz nach dem Seitenwechsel legte erneut Üzümcü ein Tor vor (52.). Erst in der 82. Minute gelang Trainer Peter Hogens Mannschaft der Ausgleich zum 2:2. Zwei Minuten später war wiederum Üzümcü am Zug: 3:2 für die Gastgeber. In der Nachspielzeit markierte der MFV das 3:3 (90+1).

Gommersdorf – Höpfingen 5:0

VfR Gommersdorf: Stockert, Mütsch Gabriel, Stöckel (70.Feger), Schmidt Max (75. Schmidt Felix), Hespelt (85.Reuther), Silberzahn, Geissler, Beck, Walter (78.Herrmann), Mütsch Patrick, Scheifler

TSV Höpfingen: Kaiser Andre, Dörr, Kuhn, Hering, Hornbach, Bartesch (46.Diehm), Knörzer, Kaiser Christi-an, Hollerbach, Johnson, Hauck

Tore: Max Schmidt (18.) 1:0, Fabian Geißler (42.) 2:0, Max Schmidt (73.) 3:0, Jakob Hespelt (78.) 4:0 und (85.) 5:0. – Schiedsrichter: Ridvan Sevim (Mosbach). – Zuschauer: 190.

In der Begegnung der Landesliga Odenwald zwischen dem VfR Gommersdorf und den Gästen vom TSV Höpfingen lautete es am Ende 5-0. Nach zehn Minuten kam Max Schmidt nach Eckball per Kopf nur minimal zu spät und verpasste damit aussichtsreich. Besser machte es wiederum Schmidt kurze Zeit später, als er nach langem Abschlag von Torwart Stockert den Ball per Heber zum 1:0 abschloss. In der 40. Minute erhöhte dann Uwe Walter mit sattem Spannstoß an den Innenpfosten auf 2:0. Jakob Hespelt enteilte über die Außenbahn, passte quer auf Scheifler, und dieser bediente Max Schmidt mustergültig, der nur noch zum 3:0 einzuschieben brauchte (73.). Das 4:0 besorgte der formstarke J. Hespelt, der auch den 5:0-Endstand zauberte.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.08.2018