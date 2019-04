Kriegt der SV Harthausen gegen die Creglinger SGM die Kurve?

Durch die zweite Derby- Niederlage in Folge musste der SV Harthausen den Platz an der Sonne räumen: Neuer Spitzenreiter ist nun der TSV Laudenbach, der das Nachholspiel gegen den SV Rengershausen am Freitag 5:3 gewann und dann am Sonntag aus Wachbach einen Punkt mitnahm. Der neue Ligaprimus steht nun vor eigenem Publikum im Stadtderby gegen den Tabellendritten SGM Weikersheim/Schäftersheim II

