Kritik am WM-Verzicht von Sane und Petersen

Was ist die Erfolgsformel für diese Entwicklung?

Bein: Vorstand und Management, dazu Trainerteam, Mannschaft und Fans – es war ein super Miteinander in den letzten zweieinhalb Jahren: Dies war und ist der Erfolgsgarant.

Was sind Ihre Erwartungen für die neue Runde vor dem Hintergrund, dass auf die Eintracht eine Dreifachbelastung zukommt?

Bein: Es wäre schlimm gewesen, hätten wir die Qualifikation für die Euro-League spielen müssen. Dann wäre der Schuss vielleicht nach hinten losgegangen. Aber ich sehe das positiv. Und der Trainer, was ich erfahren habe, ebenfalls. Der Kader wird sich vielleicht noch etwas verändern. Doch wenn man sieht, was Fredi Bobic und Bruno Hübner in den letzten Jahren ver- und eingekauft haben, kann man dem sehr entspannt entgegensehen. Die Eintracht wird wieder eine Mannschaft haben, die hoffentlich in allen drei Wettbewerben ihren Mann steht.

Wie sehr schmerzt der Weggang von Niko Koavc als Vater des Erfolges?

Bein: Jeder hat gehofft, dass Niko bleibt. Ich selbst habe auch bis zur allerletzten Minute daran geglaubt, dass er bleibt. Was er in Frankfurt zwei Jahre geleistet hat – Hut ab. Und wenn ein Angebot von Bayern München kommt, kann man normal nicht Nein sagen. Wie das alles an die Öffentlichkeit gekommen ist und was „Brazzo“ Salihamidzic da gemacht hat, war sicher nicht so gut für unseren Verein. Aber letztendlich hat es uns nicht geschadet.

Seit geraumer Zeit sind Sie wieder für die Eintracht aktiv. Wie sieht Ihr Aufgabenfeld aus?

Bein: Ich bin seit zweieinhalb Jahren wieder bei der Eintracht tätig. Zunächst war dies mehr im Pressebereich mit Eintracht-TV der Fall. Jetzt bin ich darüber hinaus Markenbotschafter und Repräsentant. Andere Vereine haben dies vorgemacht. Es ist nicht verkehrt, wenn man ehemalige Spieler mit gewissen Aufgaben in den Verein mit einbindet. Mir persönlich macht dies eine Menge Spaß, das Feedback ist sehr positiv.

Viele Ihrer ehemaligen Weggefährten tun sich inzwischen als „Experten“ in Funk und Fernsehen hervor. Wie nehmen Sie solche Auftritte wahr?

Bein: Das schaue ich mir eigentlich nicht an, aber ich bilde mir meine eigene Meinung. Ich schreibe ebenfalls meine Kolumnen in einer Zeitung. Aber ich spreche hierbei auch kritische Sachen an und versuche trotzdem, das Positive zu sehen. Wenn ich den einen oder anderen höre oder sehe, was er von sich gibt, kann ich mich damit nicht identifizieren.

Durchwachsene Vorbereitung, eher durchschnittliche erste Auftritte gegen Mexiko und Schweden. Wieso fällt es der deutschen Nationalmannschaft bei der WM so schwer, in Schuss zu kommen?

Bein: Das Länderspiel in Österreich war sehr schlecht. Für die Österreicher war es ein Prestigespiel, für Deutschland ein Freundschaftsspiel – die Spieler haben es zumindest so aufgefasst. Man muss gegen Saudi-Arabien im letzten Testspiel jedoch schon mal zeigen, was Sache ist. Das haben wir verpasst. Die Deutschen haben 20 Minuten sehr gut gespielt, aber dann ist das Spiel so dahingeplätschert. Das Ganze hat man scheinbar etwas unterschätzt, wie auch den ersten Gegner Mexiko. Die Mannschaft hat nicht damit gerechnet, dass die Mexikaner so auftreten, zumal man sie beim Confed-Cup klar geschlagen hat. Die Deutschen sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen, es war eigentlich keiner bei 100 Prozent Leistungsstärke. Dann kann man ein WM-Spiel nur schwer gewinnen.

Können Sie die Personalpolitik des Bundestrainers nachvollziehen?

Bein: Für mich gehört ein Leroy Sane dazu, weil er eine Supersaison bei Manchester City gespielt hat. Auch einen Nils Petersen hätte ich nicht ausgeladen. Er hat in Freiburg gezeigt, dass er Tore machen kann und ein absoluter Spieler im Sturmzentrum ist. Die Gründe dafür wissen nur Jogi Löw und sein Trainerteam. Aber wenn man sieht, was beide für eine Saison gespielt haben, hätten sie es verdient gehabt, dabei zu sein.

Hätte Jogi Löw in Sachen Mesut Özil und Ilkay Gündogan ein Zeichen setzen müssen?

Bein: Die einen sagen, man hätte sie sofort rausschmeißen müssen, die anderen, man hätte das anders lösen können. Das geht aber ins Politische und damit in eine Richtung, die ich als Sportler und jemand, der über Sport reden will, nicht beurteilen möchte. Doch dieses „Wischi-Waschi“ hat keinem gutgetan, vor allem nicht der Mannschaft.

Auch im Fußball regiert immer mehr der Mammon. Wohin geht künftig der Weg der schönsten Nebensache der Welt?

Bein: Nach oben hin sind alle Grenzen offen. Ob das gut oder schlecht ist, das ist eine andere Sache.

Wie schafft man es, jene Tugenden wieder mehr in den Vordergrund zu rücken, die den Fußball früher so attraktiv gemacht haben – Disziplin, Wille, Einsatzbereitschaft, Emotion, Leidenschaft?

Bein: Wenn ich die Eintracht in der letzten Saison gesehen habe, und da gibt es noch die eine oder andere Mannschaft in der Bundesliga, wurden diese Tugenden an den Tag gelegt hat – und man hatte Erfolg damit. Nur mit Schönspielerei geht es heute nicht mehr, das ist klar. Leidenschaft, Emotionen gehören zum Fußball – und sie sind auch vorhanden. Was jedoch nicht dazu gehört, sind solche schauspielerische Einlagen, wie sie bei der WM zu sehen sind. Da müsste man, gerade jetzt, wo es den Videobeweis gibt, härter durchgreifen. Vielleicht wird das mal mit auf die Agenda genommen.

Hat sich der Videobeweis bewährt?

Bein: In der Bundesliga war es noch nicht ganz so, wie man sich das vorstellt. Aber wenn man bisher die WM sieht, was da so durch den Videobeweis korrigiert worden ist, ist das in Ordnung.

Ihre aktive Laufbahn liegt ein Vierteljahrhundert zurück. Würden Sie unter den heutigen Bedingungen nochmals Profi werden wollen?

Bein: Für mich gab es immer nur Fußball. Von der Seite her mit Sicherheit – unabhängig vom Geld. Und wenn einer die Möglichkeit hat, mit dem Fußball sein Geld zu verdienen, würde ich jedem raten, das zu tun.

