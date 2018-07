KSC heute beim SV Osterburken

Anzeige

Das große Los gezogen hat der SV Osterburken in der dritten Runde des Badischen Pokals. Der Fußball-Landesligist tritt am heutigen Dienstag um 18 Uhr gegen den Drittligisten Karlsruher SC an. Einlass ist ab 16.30 Uhr.

Der SV Osterburken teilte uns in diesem Zusammenhang mit, dass der Parkplatz vor dem Sportheim für Zuschauer gesperrt bleibt. Die Zufahrt zum Sportplatzweg von der Brücke am ehemaligen Bahnübergang darf aus Sicherheitsgründen nicht zum Parken genutzt werden. Ebenso bleibt die Zufahrt auf dem Feldweg aus Richtung Rosenberg nach der Bahnunterführung gesperrt.

Karlsruhe ist Titelverteidiger

Der Karlsruher SC ist der Titelverteidiger des BFV-Pokals. Damit hat er sich für den DFB-Pokal qualifiziert, in dem er am Sonntag, 19. August, um 15.30 Uhr auf Bundesligist Hannover 96 treffen wird.