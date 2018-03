KSC II erster Absteiger aus der Oberliga

Anzeige

So sollen drei bis vier vielversprechende A-Jugendspieler in der kommenden Saison direkt in die Profimannschaft integriert werden. „Andere Spieler, die Potenzial haben, aber noch nicht ganz so weit sind, werden vom KSC verpflichtet, dann an den SV Spielberg verliehen und sollen dort Spielpraxis im Herrenbereich sammeln. Wir können die Spieler in jeder Transferperiode aber wieder zurück in den Wildpark holen“, stellte Kreuzer die Kooperation vor.

Aktuell kostet die zweite Mannschaft den Karlsruher SC etwa eine halbe Million Euro im Jahr. pati

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.03.2018