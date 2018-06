Külsheim dreht „irre Partie“ und gewinnt nach 1:3 noch 5:3

Anzeige

Dabei hatten die Pülfringer eigentlich schon wie die sicheren Sieger ausgesehen. Sie führten seit der 52. Minute mit 3:1 und hatten die Partie offenbar sicher im Griff. Statt aber die endgültige Entscheidung herbeiführen zu wollen, „verwalteten“ sie eigentlich nur noch die scheinbar komfortable Führung und wurden in der Schlussphase bitter dafür bestraft. Durch zwei Foulelfmeter in der 80. und 90. Minute, beide total sicher verwandelt von Sebastian Schander, glich der FCK noch in der regulären Spielzeit aus.

Da beim zweiten Elfmeter der Pülfringer Markus Schäfer wegen einer „Notbremse“ die Rote Karte sah, gingen die Külsheimer mit einer personellen Überzahl in die Verlängerung – und nutzten dies schon nach drei Minuten aus. Torjäger Steffen Morhart profitierte von der nun entstandenen Unordnung in der Pülfringer Abwehr und brachte den FCK mit einem satten Schuss ins linke Eck erstmals in Führung. In der Folge war die Partie häufig unterbrochen. Auf beiden Seiten waren Spieler von Wadenkrämpfen geplagt. Man merkte deutlich, dass die Saison eigentlich schon längst zu Ende war und dass das kräfteraubende Spiel nun seinen Tribut zollte.

Mit dem hervorragend herausgespielten 5:3 in der 108. Minute war die Partie letztendlich endgültig entschieden.

Als einen der Matchwinner durften die Külsheimer den in der 62. Minute eingewechselten Routinier Georg „Schorsch“ Würzberger feiern, der frischen Wind in die eigentlich schon verloren geglaubte Partie brachte und letztendlich an fast allen spielentscheidenden Szenen beteiligt war.

