Külsheim stürzt Spitzenreiter Hundheim

Über den „Derbysieg“ freuten sich gestern alle, die mit dem FC Külsheim sympathisieren. War vor der Partie nur über die Höhe des nächsten Hundheim/Steinbacher Erfolges in der Fußball-Kreisliga Tauberbischofsheim spekuliert worden, holte der FCK mit einem schwer erkämpften 2:2-Unentschieden tatsächlich mal wieder einen Punkt aus dieser Begegnung. Zu den Torschützen zählte auch Steffen Morhart (am Ball). © Reinhold Hörner

DJK Unterbalbach – Dertingen 1:0

Tor: 1:0 (8.) Robin Imhof. – Schiedsrichter: Lars Knebel (Lohrbach).

In einer kampfbetonten Partie behielt am Ende die DJk Unterbalbach alle drei Punkte. Robin Imhof traf früh zum 1:0 mit einem Schuss aus 20 Metern Entfernung (8.). Der SV Dertingen hatte drei Minuten darauf Pech, als ein Freistoß nur an die Latte klatschte. In

...

Sie sehen 6% der insgesamt 6934 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.04.2018