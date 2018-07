Anzeige

Sie haben die Kunst des Toreschießens perfektioniert. So gesehen bestand die Torjäger-Ehrung von FN und Sport Vath auch aus einer Ansammlung von Fußballkünstlern.

Neunkirchen. Seit 1991 ermitteln die Fränkischen Nachrichten die besten Torjäger der Bezirksliga Hohenlohe, der Kreisliga A 3 und der Kreisliga B 4. Zwischen alter und neuer Saison folgt traditionell die Ehrung der besten Torschützen. Auch in diesem Jahr traf man sich im Gasthaus Rummler in Neunkirchen, wo neben den drei Torjägern auch der Gewinner des FN-Fußballtipps, die beiden FN-Sportmitarbeiter Robert Stolz und Helmut Wörrlein, FN-Sportredakteur Paul von Brandenstein sowie Geschäftsführer Michael Konrad und Hermann Vath vom Sporthaus Vath anwesend waren.

Der 20-jährige Felix Gutsche vom SV Wachbach wurde mit 24 Treffern Torschützenkönig der Bezirksliga und konnte damit ebenso stolz wie sein Verein auf die abgelaufene Runde blicken. Gleich in der ersten Saison bei den Aktiven mit dieser Trefferzahl ganz vorne zu landen, bezeichnete Michael Konrad „fast schon unglaublich“. Ebenfalls eine „tolle Runde“ habe mit 37 Toren Marco Schmieg vom TSV Dörzbach-Klepsau gespielt, so der Geschäftsführer von Sport Vath. Künftig schnüren Gutsche und der 27-jährige Schmieg im selben Verein die Fußballstiefel, denn Marco Schmieg wechselt nach Wachbach. Dritter im Bunde war Sandro Wolfart vom B4-Meister SV Edelfingen, der bei 38 Toren landete und gleichfalls „auf eine tolle Saison“ zurückblicken könne. Der Aufstieg sei „überfällig“ gewesen, so Konrad. Der 24-jährige Sandro Wolfart war schon in der vorletzten Saison Torschützenkönig geworden, damals mit sagenhaften 41 Toren. Alle drei Spieler seien wichtige Eckpfeiler ihrer Mannschaften, betonte Michael Konrad, der allen einen stattlichen Pokal sowie einen Einkaufsgutschein überreichte. Paul von Brandenstein überreichte den Geehrten Urkunden und ein Weinpräsent. Viel Lob gab es auch für die FN-Sportmitarbeiter Robert Stolz und Helmut Wörrlein für ihre umfangreiche und fundierte Fußballberichterstattung, „ihnen gebührt große Anerkennung“, so Konrad.