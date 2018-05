Kurzschulung für Jugendtrainer

Anzeige

„Training mit D- und C-Junioren“ lautet der Titel einer Kurzschulung, die der Badische Fußball-Verband für die Zielgruppe Jugendtrainer bietet. Die Veranstaltung findet – in Theorie und Praxis – am Samstag, 19. Mai, ab 14 Uhr beim FC Eichel statt. Es sind noch Plätze frei. Im Kinderfußball kommt es zunächst darauf an, durch viele Spiele in kleinen Gruppen die Freude am Spiel zu fördern, heißt es in einer BFV-Pressemitteilung. Im D-Juniorenalter kann dann ein systematisches, auf die Anforderungen des Fußballspiels abgestimmtes Training beginnen. Neben einer sorgfältigen Technik-Schulung gilt es, die Spielfreude, Kreativität und das Selbstvertrauen der Kinder zu entwickeln. Anmeldungen bei BFV-Ansprechpartner Christian Reinke, E-Mail: c.reinke@badfv.de oder Telefon: 0721-40904-51. red