Landesliga-Team noch dabei

Anzeige

Die Viertelfinal-Partien im „Sport-Lines Pokal der Frauen 2017/18“ werden am Mittwoch, 25. April, und am Dienstag, 1. Mai, absolviert. Drei Oberligisten, vier Verbandsligisten und eine Landesliga-Mannschaft haben es in die Runde der besten Acht geschafft. Nicht mehr mit dabei ist der Titelverteidiger TSV Neckarau, der dem FV Niefern 0:2 unterlag.

Die Viertelfinalbegegnungen sind wie folgt angesetzt: Mittwoch, 25. April, um 19 Uhr VfB Wiesloch gegen FV Niefern, VfK Diedesheim gegen Karlsruher SC und SSV Waghäusel gegen TSV Amicitia Viernheim. – Dienstag, 1. Mai, 14 Uhr: Heidelberger SC gegen „Kit“ Sport-Club-

Das Halbfinale ist ebenfalls schon ausgelost. Standardtermin ist Donnerstag, 10. Mai. Folgende Paarungen wurden ausgelost: Sieger aus VfB Wiesloch/FV Niefern gegen Sieger aus VfK Diedesheim/Karlsruher SC sowie Sieger aus Heidelberger SC/ „Kit“ Sport-Club gegen Sieger aus SSV Waghäusel/TSV Amicitia Viernheim. Der Sieger aus dem ersten Halbfinale hat im Finale am Samstag, 16. Juni, Heimrecht. aka