Landesligist meldet kein Team mehr

Die offizielle Frist zur Mannschafts-Meldung für die Saison 2019/20 ist beim Württembergischen Fußballverband mittlerweile abgelaufen.

Landesligist NAFI Stuttgart, der die reguläre Saison 2018/19 in der Landesliga 2 auf Tabellenplatz elf beendete, hat keine Mannschaft mehr für die kommende Saison gemeldet. In der Konsequenz wird NAFI Stuttgart in der Saison 2019/20 nicht am Spielbetrieb der Landesliga 2 teilnehmen. Das ergibt sich aus der Spielordnung des Württembergischen Fußballverbandes

Da die Mannschaft von NAFI Stuttgart vor dem 30. Juni 2019 ausscheidet (also noch in der Saison 2018/19), gilt sie als erster Absteiger aus der Landesliga 2 in der laufenden Saison. Das ergibt sich ebenfalls aus der Spielordnung des WFV.

Auswirkungen

Dies wirkt sich sowohl auf die Relegation in die Landesliga 2 als auch auf die nachgeordneten Spielklassen aus. Entsprechend rückt der TV Echterdingen auf den ersten Nichtabstiegsplatz vor und sichert sich damit den direkten Klassenerhalt. Der TSV Weilheim rückt in der Landesliga 2 auf den Relegationsplatz 13 und bestreitet das Relegationsspiel am 23. Juni gegen den Qualifikanten aus den Bezirksligen. wfv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.06.2019