Lange Gesichter beim FV trotz Punktgewinn

Sie hatten sich so viel vorgenommen, die B-Junioren des FV Lauda. Mit aller Macht wollten die Nachwuchskicker aus der Eisenbahnstadt die eminent wichtigen Punkte aus Karlsruhe mit an die Tauber nehmen. Allerdings sorgten gleich mehrere Faktoren dafür, dass ihnen dieses Vorhaben am Samstag bei der Spvgg. Durlach-Aue, einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, nur teilweise gelang.

Platz in schlechtem Zustand

Zum einen unterband der mehr als fragwürdige Zustand des Platzes jedes Kombinationsspiel und sorgte für eine Begegnung auf extrem niedrigem spielerischem Niveau, in der sich nur zu oft das Glück als bestimmender Faktor erwies. Zum anderen legten die Platzherren eine Spielweise an den Tag, die sich mit ihrer kompromisslosen Härte oft an der Grenze des Erlaubten bewegte, und für die Lauda an diesem Tag nur bedingt eine Antwort parat hatte. So mussten die Gäste bereits nach 30 Minuten auf drei Spieler aus der Startformation verzichten, die allesamt verletzungsbedingt ausfielen.

Nicht zuletzt gelang es dem FV Nachwuchs zu keiner Zeit wirklich, der zerfahrenen und kampfbetonten Partie seinen Stempel aufzudrücken und das Heft des Handelns in die Hände zu nehmen. Die bescheidenen spielerischen Ansätze wurden so entweder durch den katastrophalen Zustand des Platzes, die Härte der Hausherren oder das eigene Unvermögen im Ansatz erstickt. Jedes Bemühen um einen geordneten Spielaufbau blieb Stückwerk und endete zumeist in hoch in die Spitze geschlagenen Bällen. Trotzdem waren die Gäste das spielbestimmende Team, schafften es aber einfach nicht, eine der durchaus vorhandenen Einschussmöglichkeiten zu nutzen. Mal war es der strittige Pfiff des Schiedsrichters, mal das Aluminium, das den erlösenden Torjubel verhinderte.

Brutales Foul

Als in der hitzigen Schlussphase ein brutales Foul der Hausherren lediglich mit der Gelben Karte anstelle des vielfach geforderten roten Kartons geahndet wurde, ein von den Taubertälern heftig geforderter Elfmeter nicht gegeben und ein Tor wegen angeblichen Foulspiels aberkannt wurde, da dämmerte es auch den optimistischsten Anhängern der Gäste, dass es heute nicht für den ersehnten Auswärtsdreier reichen würde. Und so kam es nach einem 0:0 zu einer Punkteteilung, die den Laudaern sehr viel weniger nützt als den Hausherren. fv

