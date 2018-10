Lange sah es nach einem Sieg aus

VfL Kirchh./T. – FSV Hollenb. 1:1

Hollenbach: Leidenberger, Karausch, J. Limbach, F. Limbach (82. Yerlikaya), Uhl (54. Tim Schmitt), Heim, Kaiser (52. Helbig), Schuler, Schwedl (82. Burkert), Scheppach, Gräff.

Die Hausherren fanden besser ins Spiel und verbuchten mehr Spielanteile für sich. So hatte der FSV in der ersten Hälfte ein ums andere Mal Glück, dass die Kirchheimer Angriffe nicht ihren Weg ins Tor fanden. Auf der anderen Seite schafften es die oft fahrig agierenden Hohenloher nicht, ihren Matchplan umzusetzen und entfachten vor dem gegnerischen Tor kaum Gefahr. Dennoch waren es die Gäste aus Hollenbach, die kurz vor der Halbzeit den Spielverlauf auf den Kopf stellten und in Führung gingen. Marco Gräff fasste sich aus 30 Meter ein Herz und bugsierte das Spielgerät über den Kirchheimer Keeper hinweg ins Tor.

In der zweiten Hälfte fand der FSV dann besser ins Spiel und erzielte nach drei Minuten das vermeintliche 2:0, was allerdings aufgrund eines vorangegangenen Stürmerfouls zurückgenommen wurde. In der immer intensiver werdenden Partie spielte sich nun viel im Mittelfeld ab. So kam es in der 61. Minute zu einer unschönen Szene, als ein Kirchheimer sich nach einem Foulspiel zu einem Tritt hinreisen ließ, weshalb der Unparteiische nach Rücksprache mit seinem Assistenten den roten Karton ziehen musste. Nur sieben Minuten später folgte eine Zeitstrafe für den VfL aufgrund wiederholten Foulspiels. Anstatt die doppelte Überzahl zu nutzen, agierten die Hollenbacher aber viel zu hektisch und schafften es nicht, gegen neun Kirchheimer zum Torerfolg zu kommen. Nach Ablauf der Zeitstrafe legten die Kirchheimer nochmals zu und versuchten mit aller Macht zum Torerfolg zu kommen. Auf der anderen Seite vergaben die Hollenbacher zahlreiche Chancen. In der 3. Minute der Nachspielzeit kam es, wie es kommen musste: Bei einem Zweikampf am linken Strafraumeck ging ein Kirchheimer zu Boden, und Schiedsrichter Leyhr zeigte auf den Punkt. Den Strafstoß verwandelte Danijel Djedovic zum 1:1. aka

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.10.2018