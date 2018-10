Lauda ist nach 0:0 rehabilitiert

FV Lauda – VfB Gartenstadt 0:0

Lauda: Moschüring, Neckermann (75. Hofmann), Kaplan (77. Heizmann), Lotter, Ondrasch (90. Hehn), Baumann, Fell, Jurjevic, Ilic (86. Heeg), Schädle, Gerberich.-

Gartenstadt: Broll, Geissinger (86. Hechler), Kuhn, Schaaf, Krohne (81. Urban), Fetzer, Feigenbutz, Adamek, Schwöbel, Makan (67. Muja), Abele (56. Schaudt).-

Schiedsrichter: Manuel Doneff (Kunreuth). – Zuschauer: 320.

Ein torloses Remis der wirklich besseren Sorte erlebten bei herrlichem Spätsommerwetter, als sich nach der Pause alle Tore des Tauberstadions öffneten, über 400 Zuschauer in Lauda. Der FV Lauda blieb im Spiel gegen den favorisierten Tabellenersten VfB Gartenstadt weiter ohne Heimsieg, setzte aber von der ersten bis zur letzten Minute kampfstark und mit unbändigem Siegeswillen die Gäste unter Druck. Kein Ball wurde verloren gegeben, und die Mannschaft präsentierte sich wie aus einem Guss. Schon in der zweiten Minute sorgte Nikola Ilic aus spitzem Winkel mit einem satten Schuss ans Lattenkreuz für den ersten Paukenschlag, der den VfB sichtbar schockte. Die Gäste kamen nicht zu ihrem gewohnten Kombinationsspiel und hatten erneut Glück, als in der 9. Minute bei einem Freistoß von Goran Jurjevic nur die Latte des VfB-Gehäuses die 1:0-Führung der Gastgeber verhinderte, die unbeirrt am Drücker blieben. Der vor der Pause auffälligste Angreifer Nikola Ilic scheiterte zwei Minuten später am aufmerksamen VfB-Keeper Dennis Broll. Die erste nennenswerte Torannäherung mit einem allerdings schwachen Abschluss gelang dem Tabellenführer erst eine Minute vor dem Pausenpfiff des souveränen Schiedsrichters Doneff. Nach dem Wechsel bot sich zunächst das gleiche Bild. Torchancen gab es nur für die spielfreudigen Gastgeber. In der 85. und 88. Minute ließ sich Moschüring von Fetzer und dem eingewechselten Markus Urban nicht überlisten. Doch die letzte Chance auf den Siegtreffer hatte der FV Lauda, als Goran Jurjevic in der 90. Minute eine Flanke von Daniel Fell nicht im Tor versenken konnte. Der erste Heimsieg gelang nicht; doch dem FV blieb die Genugtuung, mit dem Punktgewinn den Tabellenführer gestürzt und sich mit einer überzeugenden Leistung für die letzten Heimniederlagen rehabilitiert zu haben.

FV-Spielertrainer Marcel Baumann lobte nicht nur seine Mitspieler: „Ich bin sehr zufrieden mit der gesamten Mannschaftsleistung. Wir haben es einem fußballerisch extrem starken Gegner sehr schwer gemacht, Torchancen aus dem Spiel zu kreieren. Der Szenenapplaus für starke Offensiv- wie Defensivaktionen hat uns an diesem fast perfekten Fußballnachmittag den letzten Kick gegeben.“

