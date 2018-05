Laudas A-Junioren zurück in der Spur

Anzeige

FV Lauda – FV Mosbach 7:0

Mit einer konzentrierten Mannschaftsleistung brachten sich die C-Junioren-Fußballer des FV Lauda zurück in die Erfolgsspur. Gegen den FV Mosbach ließ der FVL-Nachwuchs keinen Zweifel am Sieg aufkommen. Trotz des Ausfalls mehrerer Stammkräfte wurden die Gäste von Beginn an massiv unter Druck gesetzt. Die Eisenbahnstädter kombinierten gefällig und gingen die Begegnung mit hohem läuferischen Aufwand an. Mit einem herrlichen Distanzschuss markierte Tristan Fabig in der sechsten Minute den frühen Führungstreffer.

Stefan Kerter sorgte nur acht Minuten später mit einem überlegten Schlenzer in den Torwinkel für den zweiten Laudaer Torjubel. Das vorentscheidende 3:0 in der 31. Spielminute durch den sehenswert freigespielten Marvin Heinzl war in Anbetracht der Laudaer Überlegenheit nur eine Frage der Zeit. Mit dem 4:0 machten die Taubertäler noch vor dem Pausenpfiff den „Sack zu“. Den Treffer erzielte wiederum Marvin Heinzl.