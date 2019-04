Laudenbach verdrängt Harthausen von der Tabellenspitze

Laudenbach – Rengershausen 5:3

Tore: 1:0 (1.) Philipp Mühleck, 2:0 (21.) Tobias Glöckner, 3:0 (63.) Ralf Richter, 3:1 (71.) Matthias Müller, 4:1 (74.) Timo Körner, 5:1 (76.) Tobias Glöckner, 5:2 (77.) Nico Hirschlein, 5:3 (87.) Manuel Schmitt. – Zuschauer: 59.

Nur 18 Sekunden nach Spielbeginn netzte Phillip Mühleck zum 1:0 ein, nachdem er zentral vor dem Tor angespielt wurde, den Ball kurz mitnahm und dann von rechts ins lange Eck einschob. Das 2:0 in der 21. Minute war etwas für den Freistoßspezialisten Tobias Glöckner: Aus 25 Metern halblinks ins lange Eck. Es folgte in der 29. Minute eine Dreifachchance für den SV, wobei der letzte Schuss an den rechten Pfosten krachte. Bis zur Pause wurde es dann auf beiden Seiten ruppiger. Markus Rahn, der für den verletzten Keeper Götz im Tor stand, konnte sich zweimal gut auszeichnen. Die zweite Hälfte war torreich. In der 63. Minute hieß der Torschütze Ralf Richter nach einer Ecke, die unglücklich ins Tor gelenkt wurde. Es folgte der Anschluss durch Matthias Müller in der 71. Minute. In der 75. und 76. Minute dann der Doppelschlag mit zwei Distanzschüssen von Timo Körner und Tobias Glöckner. Nico Hirschlein konnte dann einen Foulelfmeter verwandeln. Den Abschluss machte nochmals Rengershausen, das bis zur letzten Minute nicht aufgab: Manuel Schmitt traf von der Strafraumgrenze.

Wachbach II – TSV Laudenb. 1:1

Tore: 1:0 (30.) Kißling, 1:1 (61.) Vorholzer. – Zuschauer: 60. – Schiedsrichter: David Singer (Ochsenfurt).

Von Beginn an nahm die Heimmannschaft das Zepter in die Hand. Mutig spielte man nach vorne. In der 11. Spielminute kamen die Wachbacher erstmals gefährlich vors Tor, als Rothenfels sich über Außen durchsetze und Tremmel per Flanke in Szene setzte, der den Ball jedoch nicht unterbringen konnte. Dieselbe Situation dann in der 23. Spielminute. Drei Minuten später behauptete abermals Tremmel den Ball im Sechzehner. Ein Gästespieler veränderte die Richtung des Balles geringfügig, so dass Mittnacht eine Fußspitze fehlte, um den Ball über die Linie zu drücken. In der 30. Spielminute wurde ein kurz ausgeführter Freistoß im linken Halbfeld von Kaufmann mustergültig in Richtung Fünfereck geflankt. Der eingelaufene Kißling vollendete per Kopf völlig freistehend.

Die Gäste aus Laudenbach kamen nur sehr vereinzelt in Richtung des Wachbacher Tores und strahlten kaum Gefahr aus. Erwähnenswert war auch ein Eckball von Kaufmann auf den Kopf von Stankovic, der jedoch vom Torwart von der Linie gekratzt wurde. In der zweiten Hälfte kam Laudenbach stellenweise auch besser ins Spiel. In der 51. Minute bediente nun Tremmel Rothenfels, der jedoch ebenfalls knapp verzog. In der 61. Spielminute wurden die Wachbacher dann für ihre nachlässige Chancenverwertung bestraft, als ein Eckball nicht geklärt werden konnte und Vorholzer den Ball per Flachschuss einnetzte. Wachbach versuchte nun alles, um auf Sieg zu spielen, brachte aber den Ball nicht im Tor unter.

Weikersh./Sch. – Harthausen 2:1

Tore: 1:0 (55.) Obada Alsayed, 2:0 (75./Foulelfmeter) P. Strauss, 2:1 (84.) J. Heidinger. – Zuschauer: 90.

Ersatzgeschwächt musste die Einheimische SGM gegen den Spitzenreiter aus Harthausen antreten. In einer an Torchancen armen ersten Hälfte war der Gast etwas gefährlicher. Die größte Chance für die Gäste hatte Keitel, doch sein Schuss ging knapp über das Tor. Nach dem Wechsel war das Spiel wesentlich lebendiger. Ein Freistoß von Reus ging knapp über das Tor der SGM. In der 55. Minute spielte Müller einen schönen Pass auf Obada, dieser setzte sich schön durch und erzielte überlegt das 1:0 für die SGM. In der 63. Minute verpasste Göttfert mit einem schönen Kopfball knapp das 2:0. Korosecc schoss nach Zuspiel von Walter knapp am Gästetor vorbei. In der 75. Minute spielte Pommert einen schönen Pass auf Sägner, der im Strafraum gefoult wurde. Den Strafstoß verwandelte Strauss sicher zum 2:0 für die SGM. Kurz darauf streifte ein Schuss von Korosec die Latte des Gästetores. Aber auch der Gast aus Harthausen steckte nicht auf. Heidinger konnte in der 84. Minute auf 2:1 verkürzen. Im Anschluss drängte der Gast auf den Ausgleich, und die SGM hatte etwas Glück, dass der Schiedsrichter in der 95 Minute nach einer unübersichtlichen Situation nicht auf Strafstoß für die Gäste entschied.

Billingsbach – Hohebach 2:0

Tore: 1:0 (46.) Dirk Kleinert, 2:0 (71.) Benedict Brümmer.

In der ersten Hälfte hatten die Gäste die besseren Chancen. Zweimal verhinderte Aluminium den frühen Führungstreffer. Mit zunehmender Spieldauer kam der FC aber besser mit der Offensive des TSV klar und konnte mit einem 0:0 in die Pause. Sofort danach traf Dirk Kleinert den Pfosten und konnte den abprallenden Schuss zur wichtigen Führung erzielen. 25 Minuten später trat Daniel Ley zum Eckstoß an. Dieser wurde flach auf den ersten Pfosten geschlagen, wo Steffen Kümmerer den Ball Richtung zweiten Pfosten lupfen konnte. Dort ließ es sich Benedict Brümmer nicht nehmen, das 2:0 zu erzielen. Zehn Minuten vor Ende der Partie musste Billingsbach noch einen Platzverweis durch eine gelb-rote Karte hinnehmen. Wenig später hätte der FC sogar durch einen Elfmeter das Spiel entscheiden können. Leider konnte der Torhüter des TSV den Schuss parieren. Trotzdem ließ die Defensive von Billingsbach nichts mehr zu und man gewann das Spiel verdient.

Schrozberg – Althausen/Neun. 3:3

Tore: 1:0 Marco Flaig (8./Foulelfmeter), 1:1 (10./Handelfmeter) Steffen Jaumann, 1:2 Guido Popp (18.), 1:3 (24.) Philipp Schmitt, 2:3 (33.) Jonas Meuder, 3:3 (89.) Steffen Hefke.

Beide Teams starteten offensiv und so gab es schon früh einen Foulelfmeter für Schrozberg, Marco Flaig netzte vom Punkt. Nach einer Unstimmigkeit in der Defensive lupfte Steffen Jaumann den Ball über die Abwehr und stellte auf 1:1. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde gab es einen Handelfmeter für die Gäste. Steffen Jaumann nutzte die Chance und drehte das Spiel zugunsten der Auswärtsmannschaft.

Wenig später sprang Philipp Schmitt nach einer Ecke am höchsten und erhöhte auf 3:1. Kurz geschockt von den drei Treffern, griff die Keidel-Elf über links an, Omar Jallow umkurvte die Abwehr und legte in die Mitte zu Jonas Meuder, dieser musste nur noch ins leere Tor einschieben. In der zweiten Hälfte lauerte der Gast auf Konter und zog sich weit zurück, auch weil die Schrozberger den Druck erhöhten. Doch es dauerte es bis zur 89. Minute, ehe Steffen Hefke einen scharf geschlagenen Freistoß von Robert Meier zum hochverdienten Ausgleich mit dem Kopf ins Tor bugsierte. Trotz Chancenplus der Schrozberger geht das Unentschieden am Ende in Ordnung. Reserven 3:0 für Schrozberg gewertet wegen Spielermangels der Gäste.

Creglingen/B. – Markelsh./E. 4:0

Tore: 1:0 Moritz Weid, 2:0 Hannes Gackstatter, 3:0 Moritz Weid, 4:0 Hannes Gackstatter. – Zuschauer: 90.

Bei schönen Fußballwetter begann die Heimelf das Spiel überlegen. Folgerichtig erzielte Moritz Weid in der 17. Minute nach einem gut vorgetragenen Angriff das 1:0. Kurz vor der Pause erhöhte Hannes Gackstatter auf 2:0. Danach das gleiche Bild: Die Heimmannschaft bestimmte weiterhin das Spiel. Nach schöner Vorarbeit von Timo Kellermann erhöhte man durch Moritz Weid auf 3:0. 15 Minuten vor Schluss traf Hannes Gackstatter durch einen Elfmeter zum 4:0. Reserve: 1:1.

Mulfingen – Rengershausen 0:2

Tore: 0:1 (32.) Dennis Reibel, 0:2 (51./Foulelfmeter) Nico Hirschlein.– Besondere Vorkommnisse: Gelb/Rot Philipp Frank (89.) SV Mulfingen II. – Zuschauer: 76. – Schiedsrichter: Klaus Henninger, Boxberg.

Rengershausen entführte im Kellerduell alle drei Punkte aus Mulfingen. In einem eher schwachen und kampfbetonten Spiel hatten die Gäste in der Frühphase bereits beste Einschussmöglichkeiten. Gabriel Bauer köpfte nach Ecke freistehend neben das Tor, Markus Schenkel scheiterte am Heimkeeper und Dennis Reibel traf den Außenpfosten. So musste ein weiterer Standard für die Führung sorgen.

Der Einschlag nach langem Ball und anschließendem Kopfball von Dennis Reibel wurde noch verhindert, der Nachschuss fand allerdings den Weg ins Tor. Mulfingen fehlte über die komplette Spielzeit die Durchschlagskraft zum Tor. Nach der Pause versuchten die Einheimischen zurück ins Spiel zu finden, aber ein an Markus Schenkel verursachter Foulelfmeter verwandelte Nico Hirschlein zum 0:2-Endstand. Reserven: 3:2.

