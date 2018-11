Laudenberg ist gefordert

Am Wochenende finden in der Kreisklasse A Buchen noch zwei Partien statt.

Am Sonntag empfängt um 14.30 Uhr auf dem Sportplatz in Sindolsheim der Tabellenfünfte, die SpG Sindolsheim/Rosenberg II, den FV Laudenberg, momentan auf dem elften Tabellenplatz. Mit einem Sieg gegen die SpG könnte der FV vom Relegationsplatz auf einen Nichtabstiegsplatz springen, so dass die Mannschaft um die beiden Trainer Yves Pilgram und Markus Pföhler alles daran setzten wir, die Partie für sich zu entscheiden. Aber die Gegner gehen mit breiter Brust in die Partie. Das letzte Spiel vom vergangenen haben sie für sich entscheiden, und auch die klar bessere Tordifferenz spricht für die SpG. Mit lediglich 15 Gegentreffern stellt das Team die eindeutig bessere Defensive. Somit geht die Favoritenrolle an die Heimelf.

Der VfB Altheim spielt am Sonntag um 15 Uhr gegen die SpG Berolzheim-Hirschlanden. Auch das wird eine interessante Partie geben, schließlich können sich beide Teams durch einen Sieg in eine besser Ausgangssituation manövrieren. Die SpG kommt mit drei Punkten mehr auf dem Konto an den Relegationsplatz heran. Der VfB Altheim ist in der Lage, den Abstand nach hinten auf fünf Punkte auszubauen und bis auf einen Zähler an den dritten Rang heranzukommen. Jedoch gilt auch hier der Viertplatzierte VfB ist klarer Favorit auf den Sieg.

Fakt ist also: In beiden Partien geht es noch um was, weshalb sich die Zuschauer auf tolle Begegnungen freuen dürfen. nb

