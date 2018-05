Legen die Kellerkinder nach?

Das Unentschieden im Kreisliga-Spitzenspiel zwischen TSV Rosenberg und TSV Höpfingen II hat in erster Linie Spitzenreiter Eintracht Walldürn genutzt. © Klaus Narloch

Das war nur eine kurze Verschnaufpause für die meisten Kicker der Kreisliga und der Kreisklasse A. Für viele steht nämlich eine anstrengende „englische Woche“ auf dem, Programm. Bereits am heutigen Mittwoch holt die Kreisliga Buchen einige Partien nach, die Kreisklasse A tut es ihr am morgigen Donnerstag gleich. Und am Wochenende steht dann natürlich schon wieder der nächste reguläre Spieltag

...

Sie sehen 17% der insgesamt 2404 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 02.05.2018