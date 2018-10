Lehrstunde aus dem Leistungszentrum

Eine Lehrstunde in Sachen Fußball wurde dem Nachwuchs des FV Lauda in Sandhausen erteilt. Der FV-Nachwuchs unterlag mit 0:9.

Mit einer ganz bitteren und auch in der brutalen Höhe völlig verdienten 0:9-Klatsche mussten die B-Junioren des FV Lauda am Samstag die Heimreise aus Sandhausen antreten. Vorangegangen war eine beeindruckende Lehrstunde, in der die Kicker aus dem Bundesliga-Nachwuchsleistungszentrum den bemitleidenswerten Eisenbahnstädtern schmerzhaft ihre Grenzen aufgezeigten.

Nach einer ausgeglichen verlaufenden Anfangsphase, in der noch nichts auf das heraufziehende Debakel hindeutete, brachen mit dem Doppelschlag der Hausherren in der 16. und 18. Minute alle Dämme. Sandhausen spielte sich in der Folge in einen regelrechten Rausch, dem Lauda an diesem Tag nichts entgegenzusetzen hatte.

In allen Belangen weit überlegen zeigte Sandhausen seine individuelle und kollektive Klasse und ließ Ball und Gegner nach Belieben laufen. Traumhaft sichere Passkombinationen hebelten die sonst so sattelfeste Laudaer Defensive ein ums andere Mal aus und die Tore fielen in der Folge wie reife Früchte. Den Junioren aus dem Hardtwald gelang nahezu alles, und den Gästen blieb zumeist nur die Rolle des zunehmend verzweifelter werdenden Zuschauers. Schon zur Halbzeit war die Begegnung entschieden, und alle Bemühungen um Schadensbegrenzung blieben auch in der Folge vergebens. Man kann nicht behaupten, dass Lauda nicht alles versuchte, allein: Die Taubertäler fanden an diesem Abend keinerlei Mittel, die wie entfesselt auftrumpfenden Akteure aus Sandhausen in ihrem Spielfluss zu hemmen. Und so blieb den Gästen nur, die Klasse und drückende Überlegenheit der Heimelf anzuerkennen. Für die kommenden Wochen zeichnet sich ein extrem steiniger Weg ab, auf dem es nun gilt, Moral zu beweisen und sich mit Macht gegen den Abstieg zu stemmen. mo

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.10.2018