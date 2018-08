Leichtes Spiel für Aufstiegs-Favoriten?

Eine Woche nach der Kreisliga starten auch die B-Klassen in die neue Saison. Die Meisterschafts-Favoriten stehen vor lösbaren Aufgaben.

So trifft der FC Bödigheim, der in der vergangenen Spielzeit als Zweiter der B2-Staffel erst in der Relegation scheiterte, zu Hause auf die SpG Sennfeld/R. III/L. II. In dieser Partie ist der FC ebenso der klare Favorit wie der TSV Buchen II in seinem Spiel beim FC Donebach II. Der Absteiger setzte im Kreispokal gegen den Mitabsteiger Mudau II/Schloßau II mit einem 10:0-Sieg ein Ausrufezeichen. Nun muss der TSV beweisen, dass er auch in der Liga derart dominant auftreten kann.

Ebenfalls ein Mitfavorit ist der FC Eubigheim, der im Kreispokal auf sich aufmerksam machte. Dort schaltete er den Kreisligisten SV Osterburken II aus. Im Heimspiel gegen die SpG Buch/Brehmen/E./G./A. II wäre alles andere als ein Heimsieg eine Überraschung. Zudem gastiert die ambitionierte Eintracht Walldürn II bei der SpG Hainstadt II/Hettigenbeuern II. Die Eintracht will nach dem vierten Platz in der Vorsaison wieder weit vorne landen und ist daher der Favorit. Der FC Höpfingen III tritt beim SV Großeicholzheim II an. Die Leistungsstärke des TSV dürfte in erster Linie von dessen Personalsituation abhängen. Zudem treffen der FSV Dornberg und die SpG Ballenberg II/Oberwittstadt III aufeinander. skai

