„Leichtigkeit beibehalten“

Mit viel Rückenwind aus dem 4:0-Sieg gegen den SV Werder Bremen reisen die Bundesliga-Fußballerinnen der TSG 1899 Hoffenheim am heutigen Mittwoch zum Baden-Derby nach Freiburg. Anstoß dieser Partie ist um 15 Uhr.

TSG-Chef-Trainer Jürgen Ehrmann über den Gegner: „Der SC Freiburg brennt auf das Baden-Derby. Wenn der Sport-Club die Partie gegen uns verliert, verschwindet er erstmal im Mittelfeld der Tabelle, bei einem Sieg könnten die Breisgauerinnen oben dranbleiben. Im Sommer hatten die Freiburgerinnen noch einige Verletzte, die sie nun wieder eingliedern. Die Mannschaft ist sicherlich noch nicht so eingespielt wie in der vergangenen Saison, aber das wird sich stabilisieren.“

An der Kadersituation wird bei der TSG sich im Vergleich zum Spiel gegen den SV Werder Bremen nichts verändern. Lina Bürger, Isabella Hartig und Annika Eberhardt fallen weiter verletzungsbedingt aus.

„Auch wenn wir in der Tabelle derzeit vor Freiburg stehen, fahren wir nicht als Favorit dorthin“, so Ehrmann. „Dennoch ist unser Ziel, etwas Zählbares mitzunehmen. Wir wollen an unsere zuletzt gezeigte Leistung anknüpfen und die Leichtigkeit, die wir gegen Bremen an den Tag gelegt haben, behalten.“ pk

