Leistungsabfall der Heimelf bringt Althausen auf Siegerstraße

Weikersheim/Schäftersheim II – Markelsheim/Elpersheim II 0:1

Tore: 0:1 C. Beck (85.).- Zuschauer: 90.

Die erste Torchance hatten die Einheimischen durch einen Fernschuss von Müller in der 15. Minute. In der 37. Minute parierte Gästekeeper Hopf glänzend. Nach dem Wechsel wurde die Heimelf klar überlegen. In der 58. und 61. Minute scheiterte Unterwerner zwei Mal freistehend. In der 63. Minute sprang ein Schuss von Strauss vom Innenpfosten wieder ins Feld zurück. In der 74. Minute verpasste Obada freistehend den Führungstreffer. Mit dem ersten Gästeangriff in der 85. Minute fiel dann aber die überraschende Führung für den Gast. Den überaus glücklichen Sieg konnte der Gast in der restlichen Spielzeit nach Hause bringen.

Wachbach II – Harthausen 1:0

Tore: 1:0 Jonas Luger (5.). - Zuschauer: 150.

Nachdem der SVW am vergangenen Wochenende leider nur einen Zähler mit nach Hause nehmen konnte, war es gestern umso wichtiger gegen die Gäste aus Harthausen zu punkten. Von Anfang an entwickelte sich bei herrlichem Wetter eine ausgeglichene Partie, bei der man erkennen konnte, dass sich die Mannschaften nichts schenken werden. Beide Teams waren bemüht ihr Spiel nach vorne aufzuziehen, jedoch standen die Abwehrreihen bei beiden Teams gut. So kamen beide vor allem über Standards zu gefährlichen Situationen. Durch einen Freistoß von Kaufmann in der fünften Minute aus dem rechten Halbfeld, klärten die Gäste nach vorne, wo Luger sich aus 16 Metern ein Herz fasste und den Ball volley nahm. Sein Schuss kam flach durch die Abwehrreihe, so dass der Torhüter den Ball spät sah und nicht mehr reagieren konnte. Die Gäste kamen mit ihren Eckbällen immer wieder gefährlich vors Tor, doch Striffler war hierbei stets zur Stelle. Mitte der ersten Hälfte scheiterte Luger dann am herauseilenden Torhüter, nachdem er flach geschickt worden war.

Nach der Pause entwickelte sich eine zerfahrene Partie, bei der beide Mannschaften seltener vors Tor kamen. Auf Harthäuser Seite waren es oftmals Schüsse aus der zweiten Reihe, welche für Striffler keine Probleme mit sich brachten. Die Heimelf versäumte es Ruhe ins eigene Spiel zu bringen und konnte seine Chancen ebenfalls nicht nutzen. Kurz vor Ende der zweiten Hälfte setze sich Rothenfels nochmals gut über außen durch, jedoch konnte Bliemeister die Hereingabe nicht verwerten. Somit blieb es bei dem knappen aber enorm wichtigen 1:0-Sieg für die zweite Mannschaft des SV Wachbach im Derby gegen den SVH.

Mulfingen II – Althausen/N. 2:6

Tore: 1:0 Marcel Beez (20.), 1:1 Maximilian Schmitt (44.), 1:2 Steffen Jaumann (54.), 1:3 Fabian Kettelhack (56.), 1:4 Lennart Meinikheim (64.), 1:5 Maximilian Schmitt (78.), 1:6 Steffen Jaumann (85.), 2:6 Markus Zenkert (85.). - Zuschauer: 64.

In der ersten Hälfte dominierte die Heimelf das Spiel. Es sprang bei vielen guten Möglichkeiten allerdings nur der 1:0-Führungstreffer durch M. Beez heraus. Fünf Minuten vor der Pause trumpfte Althausen erstmals auf, als ein Mulfinger Verteidiger nach Ecke noch auf der Linie klärte, führte der anschließende Flankenball zum 1:1-Pausenstand durch M. Schmitt.

In der zweiten Hälfte zeigte die Zweite des SVM einen desaströsen Leistungsabfall und verhalf den Gästen zur Rehabilitation. Die Heimelf hatte kaum noch etwas entgegenzusetzen und Althausen traf durch S. Jaumann (54.), F. Kettelhack (56.), L. Meinikheim (64.), M. Schmitt (78.) zum Zweiten wie auch S. Jaumann (85.) zum 2:6-Endstand. Einzig M. Zenkert sorgte noch für Ergebniskosmetik (85.).

Creglingen II/Bieberehren – Schrozberg 1:1

Tore: 1:0 (41.) Tobias Vorherr, 1:1 (90.+3) Steffen Hefke. - Zuschauer: 55. - Reserve: 0:9.

Die SGM ließ sich in der Nachspielzeit noch den sicher geglaubten Sieg nehmen und musste sich am Ende mit einem 1:1-Unentschieden gegen Schrozberg zufrieden geben. Die erste Hälfte war ausgeglichen, jede Mannschaft hatte eine Großchance zur Führung. Gackstatter scheiterte am Schrozberger Keeper, die Gäste hatten Pech bei einem Kopfball an die Latte. Kurz vor der Pause erzielte Vorherr die Führung für die SGM – nach einer Standardsituation.

In der zweiten Hälfte versuchten die Gäste zum Ausgleich zu kommen, Creglingen versuchte die Vorentscheidung zu erzielen spielte seine Angriffe nicht konsequent zu Ende. Schrozberg steckte nicht auf und Hefke stand in der Nachspielzeit goldrichtig und erzielte den Ausgleich für die Gäste.

Rengershausen – Hohebach 2:2

Tore: 0:1 (19.) Lukas Kraft, 1:1 (24.) Florian Bauer, 2:1 (34.) Markus Schenkel, 2:2 (73.) Eigentor. - Zuschauer: 150.

Bei bestem Fußballwetter und zahlreich erschienen Zuschauern standen sich in der ersten Spielzeit zwei gleichwertige Mannschaften gegenüber. Torchancen gab es zunächst nur wenige da sich das Spielgeschehen viel auf das Mittelfeld konzentrierte und die vorgetragenen Angriffe zumeist im gegnerischen Strafraum abgewehrt wurden. Dies änderte sich als ein Hohebacher Spieler an besagter Stelle mit einem Kopfballtor seine Mannschaft in Führung brachte. Im Gegenzug konnte Rengershausen mit schnellem und genauen Abspiel in den Strafraum der Gäste eindringen. Ein Querpass auf die linke Seite und schon war ein Rengershäuser Spieler zur Stelle, um den Ball in das lange Eck zum Ausgleichstreffer zu versenken. Nicht lange danach konnte die Heimelf einen Foulelfmeter, der präzise und flach in der linken Ecke des Tores landete, nutzen, um in Führung zu gehen.

Bis in die zweite Hälfte erlebten die Zuschauer fortführend eine tempo- und abwechslungsreiche Begegnung mit Torgelegenheiten auf beiden Seiten. Dabei erhöhte aber Hohebach immer mehr den Druck auf die Platzherren und brachte diese in ihrem Strafraum wiederholt in starke Bedrängnis.

Die Versuche mit Kontern die Abwehr zu entlasten, hatten nur mäßigen Erfolg. Dies hatte zur Folge das nach einem Freistoß von der rechten Flanke der Rengershäuser Abwehr ein Fehler unterlief und mit einem Kopfball, der unhaltbar im Tor landete, für Hohebach der Ausgleich wiederhergestellt war. In einer spannenden und heiß umkämpften Schlussphase versuchten beide Mannschaften noch einmal die Führung zurückzuerobern, trennten sich am Ende aber mit einem fairen Unentschieden.

Blaufelden – Laudenbach 0:0

Ein Spielbericht lag bis zum Redaktionsschluss nicht vor.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.09.2018