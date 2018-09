Leistungsgerechtes Remis im Derby

Igersheim – Löffelstelzen/Mgh. 1:1

Tore: 0:1 (Foulelfmeter, 22.) Mohamad Wasegh, 1:1 (59.) Christoph Hörner. – Schiedsrichter: Kosche (Hessental). – Zuschauer: 150.

Die Zuschauer sahen einen schleppenden Beginn. In der 22. Minute wurde es dann zum ersten Mal hektisch: Ein Gästeakteur wurde im gegnerischen Strafraum unfair zu Fall gebracht, woraufhin Wasegh den Strafstoß zur SGM-Führung nutzte. Doch auch der Treffer vermochte der Partie keinen Aufwind zu geben, so dass bis zur Pause nur noch wenig passierte. Nach dem Seitenwechsel wurden beide Mannschaften agiler. Nach einer knappen Stunde nahm sich Hörner ein Herz und drosch den Ball aus 18 Metern zum Ausgleich in die Maschen. Bis zum Abpfiff kamen sowohl die Gastgeber als auch die SGM noch zu Gelegenheiten, ohne diese jedoch zu nutzen. Letztlich blieb es beim gerechten Remis.

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund technischer Probleme beim FC Igersheim ging uns dieser Spielbericht verspätet zu.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.09.2018