Leiter eines Länderspiels

Die Deutsche Gehörlosen-Frauen- Futsal-Nationalmannschaft trifft am morgigen Samstag in zwei Freundschaftsspielen in der Heidelberger Neckarhalle auf Frankreich. Die Spiele beginnen um 11.45 Uhr und um 16 Uhr. Geleitet werden die Länderspiele unter anderem vom 19-jährigen David Schiffmacher aus dem Fußballkreis Buchen.

Für die Deutsche Gehörlosen- Frauen-Futsal-Nationalmannschaft sind die Freundschaftsspiele eine gute Gelegenheit zur Vorbereitung auf die Europameisterschaft vom 4. bis 13. Dezember in Finnland.

Für den in Walldürn wohnenden Schiffmacher werden diese beiden Spiele der bisher „größte Auftrag als Schiedsrichter“, wie er den Fränkischen Nachrichten sagte. Aufgeregt ist er noch nicht. „Das wird wohl erst kommen, wenn ich am Spielort ankomme“, sagt der 19-Jährige.