Letzter „Budenzauber“ im Kalenderjahr

Mit der Vorrunde der Futsal-Kreismeisterschaften für die B-Junioren am Samstag und einem Spieltag der F-und E-Junioren endet am Wochenende (15./16. Dezember) für die Nachwuchskicker im Fußballkreis Tauberbischofsheim das Fußballjahr 2018. Schauplatz ist an beiden Tagen die Stadthalle Lauda. Der Eintritt ist jeweils frei.

B-Junioren

Am Samstag treten 15 Teams in der Vorrunde der Futsal-Kreismeisterschaften an. Gespielt wird nach den internationalen FIFA-Futsal-Regen. Aufgeteilt in drei Gruppen, gilt es für alle Mitstreiter, genügend Punkte zu ergattern, um am Ende nicht auf dem letzten Gruppenplatz zu landen. Dies würde das vorzeitige Aus im Titelrennen bedeuten.

Der Wettbewerb beginnt um 11 Uhr mit dem ersten Spiel der Gruppe A. Neben der ersten Garnitur des Gastgebers FV Lauda sind die Jugendspielgemeinschaften (JSG) Tauberbischofsheim/Gerchsheim II, Umpfertal, Wildbach Maintal/Nassig und Reicholzheim/Uissigheim/Külsheim II in dieser Gruppe vertreten. Ab 13 Uhr sind dann die Spiele der Gruppe B angesetzt. Die Konkurrenz setzt sich zusammen aus den Teams JSG Reicholzheim/Uissigheim/Külsheim, JSG Tauberbischofsheim/Gerchsheim, JSG Eichel/Kreuzwertheim II JSH Mittleres Taubertal II sowie der zweiten Garnitur des FV Lauda.

Die Begegnungen der Gruppe C werden um 15 Uhr mit dem Spiel der JSG Unterbalbach/Königshofen/Oberbalbach gegen die JSG Lauda/Grünsfeld eröffnet. Weitere Gegner in dieser Gruppe sind die JSG Eichel/Kreuzwertheim, JSG Mittleres Taubertal und die JSG Wildbach/Maintal/Nassig II.

F-Junioren

Am Sonntag, 16. Dezember, sind dann nochmals die jüngsten Nachwuchskicker im Einsatz. Ab 11 Uhr steht ein weiterer Spieltag der F-Junioren auf dem Programm. Mit dem Lokalderby zwischen den Kickern des FV Lauda und dem VfR Gerlachsheim wird gestartet, daneben sind auch die zweiten Mannschaften vom TSV Assamstadt, TSG Impfingen, VfB Boxberg-Wölchingen und DJK Unterbalbach mit von der Partie.

E-Junioren

Abgerundet wird der Budenzauber für das Kalenderjahr 2018 ab 14 Uhr mit den Spielen der E-Junioren. Neben zwei Teams des FV Lauda sowie der TSG Impfingen ist auch der Fußball-Nachwuchs des FV Oberlauda und des VfB Boxberg-Wölchingen am Ball. kja

