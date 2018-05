Letztes Heimspiel der Frauen

Anzeige

Die TSG-Frauen biegen auf die Zielgerade ein. Zwei Begegnungen stehen in der Allianz Frauen-Bundesliga für sie noch an. Am morgigen Sonntag um 14 Uhr empfängt die Mannschaft von Chef-Trainer Jürgen Ehrmann zunächst den 1. FFC Turbine Potsdam zum letzten Heimspiel der Saison im Dietmar-Hopp-Stadion. Gegen den Tabellenvierten will die TSG mit einem guten Matchplan überzeugen.

Chef-Trainer Jürgen Ehrmann über den Gegner: „Der 1. FFC Turbine Potsdam musste sich in der Hinrunde zu oft mit einem Unentschieden begnügen, sodass es am Ende nicht für die Plätze ganz oben in der Tabelle gereicht hat. Der Club gehört dennoch immer noch zur Spitze des deutschen Frauenfußballs. Potsdam hat eine physisch starke Mannschaft, die auch bei Standards brandgefährlich ist. Im Abwehrbereich verteidigen Johanna Elsig und Rahel Kiwic kompromisslos, mit Lia Wälti hat der FFC eine der besten zentralen Mittelfeldspielerinnen der Liga in seinen Reihen. Im Angriff setzt Svenja Huth viele Akzente.“

Bei Hoffenheim wird Sharon Beck mit einer Sprunggelenksverletzung ausfallen, Emily Evels musste in dieser Woche krankheitsbedingt pausieren. Zudem werden Nicole Billa, die ihre Sperre nach der roten Karte gegen Jena absitzen muss, und Lena Lattwein, die in Duisburg ihre fünfte gelbe Karte kassierte, fehlen. Voraussichtlich zur Verfügung stehen werden hingegen Tamar Dongus und Michaela Specht, die sich in Sand Nasenbeinbrüche zugezogen hatten. „Wir haben die Möglichkeit, schon für die neue Saison zu testen und so wird Angreiferin Jana Beuschlein erneut in den Kader rücken,“ so der Trainer.