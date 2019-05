Letztes Heimspiel der Saison

Im letzten Heimspiel der Saison tritt der Tabellenletzte Wiesloch in der Frauenfußball-Landesliga Rhein-Neckar/Odenwald am Sonntag, 19. Mai, um 13 Uhr im Tauberstadion in Tauberbischofsheim an. Die Gastgeberinnen werden nach drei Siegen in Folge befreit aufspielen und wollen zum Jubiläum „Zehn Jahre Mädchenfußball beim TSV Tauberbischofsheim“ ein gutes Spiel zeigen. Um gegen den sicherlich defensiv eingestellten Gegner erfolgreich zu sein, werden die Kreativspielerinnen Jasmin Sobotta und Benita Höpfl gefragt sein. Im Gegensatz zum letzten Spiel müssen die Spielerinnen der SpG das Spiel gestalten und mit guten Kombinationen die Angriffe variabel zu Ende spielen. Für die SpG stehen im Kader: Christina Schuchmann, Jana Schäffner, Laura Hartnagel, Nele Schmitt, Pia Scheuermann, Benita Höpfl, Sarah Kilian, Linda Fast, Stefanie Zipf, Maria Mutlu, Mariella Ramelt, Jasmin Sobotta, Nora Veit, Amelie Wolz, Johanna Kuhn und Verena Dörr. sh

