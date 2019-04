Ligaverbleib: Drei direkte Duelle

Endspurt! Sechs Spiele hat jeder der 18 Landesligisten noch zu absolvieren, und für mindestens zehn Vereine geht es noch um richtig viel: Die Spvgg. Neckarelz und der VfR Gommersdorf zanken sich um die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Verbandsliga Nordbaden. Für acht Klubs geht es hingegen gegen den Abstieg - und das bis zum Saisonschluss knallhart: Viele direkte Duelle stehen da noch auf dem Programm (siehe Infobox). Gleich drei davon finden bereits morgen statt: Die Eintracht Walldürn spielt dabei gegen die wiedererstarkte SV Viktoria Wertheim um ihre letzte Chance auf den Klassenerhalt. Dazu misst sich der TSV Tauberbischofsheim daheim mit dem SV Nassig, und Osterburken empfängt den SV Neunkirchen.

Das Fernduell um die Meisterschaft wird schon heute fortgesetzt: Die Spvgg. Neckarelz muss dabei beim SV Königshofen ihren Zwei-Punkte-Vorsprung auf den VfR Gommersdorf mit einem Sieg in Königshofen verteidigen. Da es bei den Messestädtern in der Rückserie nicht mehr so optimal läuft (fünf Siege, ein Unentschieden, fünf Niederlagen, dazu nur ein „Dreier“ aus den jüngsten fünf Spielen) wie noch in der Hinserie sollte für den Ex-Regionalligisten der 25. Saisonsieg drin sein.

Der VfR Gommersdorf sollte es seinerseits im Heimspiel gegen den kriselnden FC Hundheim/Steinbach nicht allzu schwer haben, dranzubleiben am Spitzenreiter, ehe es am Samstag, 4. Mai, zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Topteams aus der Landesliga kommt.

Was ist nur los mit dem TSV Tauberbischofsheim? Nur magere fünf Zähler holten die Kicker aus der Kreisstadt in der Rückrunde. Die jüngste 0:1-Niederlage in Wertheim war ein Tiefschlag, der Rückstand auf den Relegationsplatz ist auf vier Punkte angewachsen. Und darauf steht der nächste Gegner: der SV Nassig. Die Truppe des Trainerduos Markus Kieslich und Sebastian Gegenwarth hat nach langer Durststrecke jüngst einen Überraschungserfolg gegen den FV Mosbach gefeiert und damit den kleinen psychologischen Vorteil.

Eintracht Walldürn, so viel ist klar, muss gewinnen, um die „Minimini-Chance“ auf den Klassenerhalt aufrecht zu erhalten. Der Letzte empfängt den Vorletzten SV Viktoria Wertheim. Die Main-Tauber-Städter haben sich, so scheint es, rechtzeitig zum Liga-Schlussspurt wieder berappelt und die vergangenen beiden Begegnungen gewonnen. Nun hat die Mannschaft von Trainer Roman Ratter den dritten „Dreier“ vor Augen - und dieser wäre auch für die SV Viktoria überlebenswichtig.

Und auch das Aufeinandertreffen zwischen Osterburken und Neunkirchen hat es in sich: Während der SVO nur eines der jüngsten fünf Spiele gewonnen hat, hat der SVN nur eine der vorigen fünf Partien verloren. Trainer Antonio Iannello hat seine Truppe wohl noch einmal wachgeküsst - Erinnerungen werden wach an die vorige Saison, als der SVN durch einen Mega-Endspurt noch den Ligaverbleib sicherte. Klappt so etwas wieder?

Die übrigen Begegnungen sind „Platzierungsspiele“, deren Ausgänge viel von der Eigenmotivation der Spieler abhängen wird.

