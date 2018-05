Anzeige

Tore: 0:1 (27.) Fertig, 0:2 (45.) Schmidt. - Schiedsrichter: Philipp Mößner (Spielberg). - Zuschauer: 100.

Pünktlich zum Saisonendspurt scheint die Spvgg. Neckarelz in der Verbandsliga Nordbaden in Fahrt zu kommen: Am 27. Spieltag setzten sich die „Rot-Schwarzen“ bei der SG Kirchheim mit 2:0 durch und feierten damit den zweiten Sieg in Folge. Bereits zur Halbzeit hatte sich die Mannschaft von Trainer Marc Ritschel nach Toren von Simon Fertig (27.) und Fabio Schmidt (45.) eine Zwei-Tore-Führung erspielt. Zudem blieb die Spielvereinigung zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor.

Da allerdings auch die Konkurrenten aus Zuzenhausen (33 Punkte) und Espanol Karlsruhe (27 Punkte) ihre Spiele gewonnen haben, bleibt die Lage im Tabellenkeller weiter angespannt.

Trotzdem hofft Co.-Trainer Alain Djuvelek: „Vielleicht kommen wir nun in einen Lauf, um den Relegationsplatz doch noch verlassen zu können.“ Die Chancen dazu sind aus Neckarelzer Sicht nun definitiv wieder deutlich gestiegen. pati

